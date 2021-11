De Nederlander Lars van der Haar heeft zondag in Tabor de zesde manche van de wereldbeker veldrijden op zijn naam geschreven. De renner van Telenet-Fidea Lions haalde het op het razendsnelle parcours in Tsjechië voor Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal).

Die strandde na een spannend gevecht in de slotronde op elf seconden van Van der Haar, die vorige week al Europees kampioen werd.

Iserbyt won eerder dit seizoen de wereldbekers in het Amerikaanse Waterloo en Iowa City en in Overijse. Hij blijft comfortabel leider in de tussenstand. Quinten Hermans maakte zondag het podium vol.

Volgende week zondag (21 november) staat met de Duinencross in Koksijde de volgende wereldbekerafspraak op het programma.

