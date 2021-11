Toon Aerts heeft zaterdag in Kortrijk de tweede manche in de X2O Badkamers Trofee op zijn naam gebracht. De Baloise Trek Lion reed ruim driekwart van de wedstrijd alleen op kop en soleerde naar de zege.

Eli Iserbyt finishte als tweede op 1:07 en verliest zijn leidersplaats in het klassement. De Nederlander Corné van Kessel eindigde als derde. De sprint om de vierde plek kwam op naam van Vincent Baestaens, voor Michael Vanthourenhout.

Met nog zes manches te gaan heeft Aerts in de stand 43 seconden voor op Iserbyt. Van Kessel heeft als derde al 4:21 goed te maken.

Verslag

Geen Lars van der Haar aan de start in Kortrijk. De Europese kampioen ging voor de wedstrijd door zijn rug en moest forfait geven. Eerder al had ook Quinten Hermans verstek gegeven. Wout van Aert maakte vorig jaar zijn rentree in het veld in Kortrijk, maar was nu enkel te gast als VIP voor zijn sponsor Caps.

Met Eli Iserbyt en Toon Aerts kwamen er dus nog twee favorieten aan de start, maar het was Vincent Baestaens die zich in de eerste ronde in de kijker reed na een blitzstart. Baestaens sloeg snel een gaatje, maar Aerts was bij de pinken en dichtte het kloofje net voor het eind van de eerste ronde, om vervolgens de volle buit te nemen van de bonificatieseconden bij de passage aan de finish. Iserbyt, gevallen in een zandstrook meteen na de start, passeerde op een handvol seconden met Baestaens bij hem. Aerts besliste om het tempo niet te drukken en bleef gas geven. Iserbyt volgde, met Van Kessel in zijn wiel, Baestaens viel een beetje terug na zijn snelle start. Aerts had duidelijk een goede dag en telde na de tweede ronde 12 seconden voorsprong op het duo Van Kessel en Iserbyt, de rest keek al tegen bijna 40 seconden achterstand aan. Iserbyt kon het tij niet keren en moest zelfs een gaatje laten op Van Kessel. Terwijl Aerts zijn voorsprong verder uitdiepte, vond Iserbyt toch zijn tweede adem en ging hij voorbij de Nederlander. Dichter komen bij Aerts lukte hem evenwel niet. De poulain van Sven Nys mocht de zevende, en laatste ronde, inrijden met een bonus van 47 seconden op Iserbyt en 1:14 op Van Kessel. Hij gaf de zege niet meer uit handen en pakte na Gieten en Zonhoven zijn derde overwinning van het seizoen.

Eli Iserbyt finishte als tweede op 1:07 en verliest zijn leidersplaats in het klassement. De Nederlander Corné van Kessel eindigde als derde. De sprint om de vierde plek kwam op naam van Vincent Baestaens, voor Michael Vanthourenhout. Met nog zes manches te gaan heeft Aerts in de stand 43 seconden voor op Iserbyt. Van Kessel heeft als derde al 4:21 goed te maken. Geen Lars van der Haar aan de start in Kortrijk. De Europese kampioen ging voor de wedstrijd door zijn rug en moest forfait geven. Eerder al had ook Quinten Hermans verstek gegeven. Wout van Aert maakte vorig jaar zijn rentree in het veld in Kortrijk, maar was nu enkel te gast als VIP voor zijn sponsor Caps. Met Eli Iserbyt en Toon Aerts kwamen er dus nog twee favorieten aan de start, maar het was Vincent Baestaens die zich in de eerste ronde in de kijker reed na een blitzstart. Baestaens sloeg snel een gaatje, maar Aerts was bij de pinken en dichtte het kloofje net voor het eind van de eerste ronde, om vervolgens de volle buit te nemen van de bonificatieseconden bij de passage aan de finish. Iserbyt, gevallen in een zandstrook meteen na de start, passeerde op een handvol seconden met Baestaens bij hem. Aerts besliste om het tempo niet te drukken en bleef gas geven. Iserbyt volgde, met Van Kessel in zijn wiel, Baestaens viel een beetje terug na zijn snelle start. Aerts had duidelijk een goede dag en telde na de tweede ronde 12 seconden voorsprong op het duo Van Kessel en Iserbyt, de rest keek al tegen bijna 40 seconden achterstand aan. Iserbyt kon het tij niet keren en moest zelfs een gaatje laten op Van Kessel. Terwijl Aerts zijn voorsprong verder uitdiepte, vond Iserbyt toch zijn tweede adem en ging hij voorbij de Nederlander. Dichter komen bij Aerts lukte hem evenwel niet. De poulain van Sven Nys mocht de zevende, en laatste ronde, inrijden met een bonus van 47 seconden op Iserbyt en 1:14 op Van Kessel. Hij gaf de zege niet meer uit handen en pakte na Gieten en Zonhoven zijn derde overwinning van het seizoen.