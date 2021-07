Veldrijdster Jolien Verschueren is donderdagnacht op 31-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Belgian Cycling bekendgemaakt op Twitter.

In april 2018 werd bij Verschueren een hersentumor vastgesteld. 'Na een lange en zware strijd tegen kanker, is Jolien deze nacht overleden', zo staat te lezen op haar supporterspagina op Facebook.

Verschueren onderging een hersenoperatie, waarna bleek dat het verwijderde gezwel kwaadaardig was. Ze maakte in september 2019 in Eeklo haar comeback na een lange revalidatie.

In maart 2020 kondigde Verschueren nog aan dat ze een eigen wielerteam zou oprichten nadat het contract van de kleuterleidster bij Pauwels Sauzen-Bingoal niet verlengd werd. De tweevoudig winnares op de Koppenberg, die in 2015 tweede werd op het EK, kwam echter in de winter van 2020-21 nauwelijks nog in actie voor het 'Tauris team'.

'Jolien was gekend voor haar vechtersmentaliteit, maar bovenal was ze een fantastische ploegmaat en vriendin. Onze gedachten gaan uit naar haar familie', tweette Belgian Cycling.

