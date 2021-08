De 42-jarige Amerikaanse veldrijdster Katie Compton (KFC Racing p/b Trek Bikes), vier keer vicewereldkampioene, zet een punt achter haar carrière. Dat doet ze na een positieve dopingtest, die haar een schorsing van vier jaar kost.

'Ik ben onschuldig, maar kan het niet bewijzen', zegt Compton.

Compton testte in september positief op het gebruik van anabole steroïden. 'Nochtans kreeg ik toen, zoals altijd, van het Amerikaanse Antidopingagentschap het bericht dat mijn test negatief was. Pas begin februari kreeg ik te horen dat bij een heranalyse van hetzelfde monster een exogene anabole steroïde werd aangetroffen. Ik huurde een advocaat in en probeerde te achterhalen hoe de stof in mijn lichaam was terechtgekomen, maar omdat er vijf maanden zaten tussen de afname van het monster en de melding, bleek dat een onmogelijke opdracht. Ik heb nu beslist te stoppen met het voeren van een dure en moeilijke strijd en aanvaard de sanctie.'

'Triest einde'

'Voor mij is dit een triest en dramatisch einde, want nooit heb ik bewust een verboden stof genomen. Ik ben altijd voorstander van een zuivere sport geweest, ben geen valsspeelster en ben trots op mijn prestaties. Bovendien besef ik hoe delicaat de hormonen van vrouwen zijn en zou ik nooit iets nemen dat mijn gezondheid in gevaar kan brengen. Dit is de slechtst mogelijke manier om mijn carrière te beëindigen.'

Compton is de meest succesvolle veldrijdster van haar land. Van 2004 tot 2018 won ze vijftien keer op rij het kampioenschap van de Verenigde Staten. Vijf keer stond ze na een wereldkampioenschap op het podium: vier keer met zilver (2007, 2011, 2013, 2018) en één keer met brons (2019) om de nek. Ze won meer dan 130 veldritten, met daarbij 23 zeges in de Wereldbeker, waarvan ze in 2013 en 2014 ook de eindwinnaar was.

Voor ze aan haar carrière als veldrijdster begon, veroverde Compton twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van 2004 in Athene. Dat deed ze op een tandem, als pilote voor de blinde Karissa Whitsell.

