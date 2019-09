Woensdag staat de WK-tijdrit voor de mannen op het programma. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts hoopt daar eindelijk de oppergaai mee naar huis te nemen.

In het perszaaltje leek hij wel de kopman voor de tijdrit van woensdag, maar zijn voorbereiding op dit WK was wel niet ideaal, nadat hij maanden uit competitie bleef. Op 30 juni reed hij zijn laatste koers, het BK op de weg, waarin hij niet finishte. Intussen is hij naar eigen weer helemaal de oude.

"Mijn voorbereiding was atypisch, maar ik voel wel dat ik klaar ben voor het WK. Ik trap heel goede waardes op training. Ik ben in orde en heb thuis in Overijse een gelijkaardig parcours als dat van de tijdrit uitgetekend om me voor te bereiden. Mijn vader of trainer reden regelmatig op een speedbike en ik moest hen dan volgen. Dat ging er stevig aan toe als mijn vader op stand drie reed (lacht). Verder vertoef ik al meer dan een week in Yorkshire. Ik ken het parcours helemaal uit het hoofd en acht me in staat om goed te scoren. Het podium is geen certitude, dat weet ik, maar ik ga er wel voor en liefst mik ik op de wereldtitel."

Volgens Campenaerts ligt het parcours hem ook beter dan vorig jaar. "Het is glooiend en vergelijkbaar met het parcours van Glasgow (waar Campenaerts vorig jaar voor de tweede keer Europees kampioen werd). Het is voortdurend draaien en keren, maar echt technisch wordt het nooit. Ik ben dan ook uitermate tevreden met de omloop. De afstand, 54 kilometer, is vrij lang, maar dat is eigen aan een wereldkampioenschap. Dat moet me zeker en vast liggen."

Van de top vijf van vorig jaar ontbreken Michal Kwiatkowski en Tom Dumoulin. Wel komt Primoz Roglic er bij. "Dat wordt een grote concurrent. Hij heeft er wel een lastige Vuelta opzitten en de vermoeidheid zal hem misschien parten spelen. Hij is voor mij een favoriet, net zoals Remco en titelverdediger Rohan Dennis. Voor mij is Remco zelfs de topfavoriet."