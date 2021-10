De renners van Team Qhubeka NextHash mogen op zoek naar een nieuwe werkgever. Victor Campenaerts heeft al contacten over een eventuele overstap.

Het slechte nieuws werd door de ploeg bevestigd bij de Britse wielersite Cyclingnews. Het team, met de Belgen Sander Armée, Victor Campenaerts en Dimitri Claeys onder contract, heeft nog geen zekerheid over voldoende sponsors voor volgend seizoen. Enkel Campenaerts had nog een doorlopend contract voor 2022 bij de ploeg.

Mogelijk worden er wel nog extra sponsors gevonden, maar de Internationale Wielerunie (UCI) legt haar ploegen op om renners de kans te geven een nieuwe ploeg te vinden, als er voor 30 september nog geen zekerheid bestaat over het voortbestaan van de ploeg. Het Zuid-Afrikaanse WorldTour-team zat vorig seizoen in dezelfde financiële problemen na het afhaken van hoofdsponsor NTT. In november werd toen uiteindelijk toch een doorstart gemaakt.

'Mijn gsm staat niet stil'

Bij Sporza laat Victor Campenaerts weten dat hij al eerder op de hooge was.

'We wisten het al een tijdje. Het is niet leuk, want je bouwt toch iets op bij een team. Maar ik ben in een situatie dat dit nog meevalt. Mijn gsm staat niet stil met interesse van andere ploegen. Ik heb nog geen beslissing genomen, maar er zijn al enkele goeie gesprekken geweest.'

