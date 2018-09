Victor Campenaerts pakt brons op WK tijdrijden voor profs, Dennis is wereldkampioen

Dennis, renner bij BMC finishte na 52,5 km in 1u03:02, voor de Nederlander Tom Dumoulin (Sunweb) en Campenaerts (Lotto Soudal). Campenaerts (1u04:24) leverde de beste Belgische prestatie ooit af in een WK tijdrijden bij de mannen elite en moest het zilver slechts met enkele honderdsten aan Dumoulin laten.

De 26-jarige Antwerpenaar zorgde voor de eerste Belgische medaille ooit in een WK-tijdrit bij de profs. De Pool Michal Kwiatkowski (Sky) viel als vierde naast het podium. Laurens De Plus (Quick-Step) werd teleurstellend vijftigste.

De tweevoudig Europees tijdritkampioen steekt de derde medaille voor de Belgische delegatie in Oostenrijk op zak. Maandag won Brent Van Moer zilver in de tijdrit bij de beloften, dinsdag veroverde toptalent Remco Evenepoel WK-goud in de chronorit bij de junioren.

Voor de 28-jarige Dennis is het zijn eerste wereldtitel. De Australiër stelde de voorbije jaren steeds teleur op het WK met achtereenvolgens een vijfde (2014), twee zesde plaatsen (2015 en 2016) en een achtste stek (2018). Dennis won dit jaar al individuele tijdritten in zowel de Giro als de Vuelta (2). Vorig jaar was de wereldtitel voor Tom Dumoulin.

Campenaerts: 'Bijna perfect op schema'

Campenaerts had een beetje moeite om het zelf te geloven na afloop. 'Met Tom en Rohan staken er twee jongens bovenuit', sprak hij in het flashinterview. 'Maar in principe was die derde plek mogelijk. In principe. Want op papier hadden er wel veel jongens meer voordeel bij die klim dan ik, dus ik bleef voorzichtig.' 'Ik vertrok een beetje sneller dan mijn schema, maar het draaide goed en toen ik mijn tussentijden hoorde, duizelde het me even. Beter kon het niet. Ik zat bijna perfect op schema en kwam zelfs in de buurt van Dumoulin. Super goed.'

'Op het eind van zo'n tijdrit is het natuurlijk sterven, echt sterven op ieder knikje. Dat wist ik vooraf. Ik had het nog tegen Laurens gezegd deze morgen: die laatste anderhalve kilometer gaat zo lang duren. En dat bleek ook, dat bleef maar duren en ik viel ongelooflijk hard stil. Normaal schud ik nog een eindrush uit de benen in de laatste 500 meter, maar nu lukte me dat niet.'

De beste Belgische prestatie tot voor kort op een WK tijdrijden bij de mannen elite was een zesde plaats voor Leif Hoste (2001), Stijn Devolder (2008) en Nico Emonds (1994). Slechts 53 honderdsten van een seconde bedroeg het verschil met het zilver met Tom Dumoulin aan de finish, volgens de eerste chronometingen. 'Dat is heel weinig. Tweede is natuurlijk mooier, maar een podium op een WK is sowieso echt straf. Ik dacht dat ik zoiets pas later in mijn carrière zou kunnen realiseren, maar ik heb het nu al vast. Ongelooflijk.'

Zondag staat de wegrit bij de mannen elite op het programma.