Victor Campenaerts verschijnt niet meer aan de start van de zeventiende rit in de Ronde van Italië. Dat heeft zijn team Qhubeka ASSOS woensdag gemeld. Campenaerts, die zondag nog de zege in de vijftiende etappe veroverde, sukkelt met een beenblessure.

Campenaerts kreeg pijn in de rechterknie tijdens de zestiende rit, die de renners in koude en natte omstandigheden moesten afwerken. De Belg reed nog over de meet, maar komt na de rustdag van dinsdag niet meer in actie. 'De medische staf van het team besloot dat hij zich moest terugtrekken om het risico op verdere verergering van de blessure te verkleinen', klinkt het in een mededeling.

'Ik ben echt teleurgesteld dat ik de Giro moet verlaten', reageerde Campenaerts. 'Vooral na het winnen van mijn allereerste etappe. Dat was een ongelooflijk moment voor mezelf en het team. De pijn dook maandag voor het eerst op in de koude omstandigheden en de behandeling had niet het gewenste effect. Opgeven is absoluut niet wat ik wil doen, maar uiteindelijk is het de juiste beslissing. Bij de editie van vorig jaar eindigde ik op een zeer sterke manier, waarbij ik twee keer tweede werd in de laatste drie dagen van de Giro en ik voelde dit jaar dat ik steeds sterker werd.'

'Het was erg emotioneel om afscheid te nemen van het team', vervolgde de werelduurrecordhouder. 'We hebben er tot nu toe een ongelooflijke Giro opzitten met tot dusver drie ritzeges. Er heerst een ongelooflijke teamgeest in de groep. Ik zal nu supporteren als een enthousiaste fan.'

