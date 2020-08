Topfavoriet Victor Campenaerts slaagde er maandag in het Franse Plouay niet in een derde Europese tijdrittitel te veroveren. Na afloop reageerde hij erg ontgoocheld: 'Ik wou de overwinning.'

Campenaerts moest het in Plouay afleggen tegen de Zwitser Stefan Küng en de Fransman Rémi Cavagna. 'Zij waren de sterksten. De beste heeft gewonnen', gaf de 28-jarige Antwerpenaar toe. 'Zo'n korter parcours is ook de specialiteit van Küng. Op een langere omloop was ik beter tot mijn recht gekomen. Toch reed ik geen slechte tijdrit. Ik voelde mij goed en reed naar mijn gevoel hard.'

Voor brons was Campenaerts naar eigen zeggen niet naar Plouay gekomen. 'Ik ging er niet zomaar van uit dat ik Europees kampioen zou worden, maar ik was naar mijn gevoel wel de grote favoriet. Ik ben echt ontgoocheld. Ik was al twee keer Europees kampioen, een bronzen EK-medaille brengt me niets bij. De twee jongens voor me zijn geen sukkelaars, maar ik moet ze wel kunnen kloppen. Ik had willen winnen, maar ik moet nu vooruit kijken.'

En de toekomst, die brengt voor Campenaerts nu het WK (als er een alternatief wordt gevonden voor Martigny), en een lange Italiaanse periode met zijn NTT-team, met daarin Tirreno-Adriatico en de Ronde van Italië, die dit jaar drie tijdritten telt.

Campenaerts moest het in Plouay afleggen tegen de Zwitser Stefan Küng en de Fransman Rémi Cavagna. 'Zij waren de sterksten. De beste heeft gewonnen', gaf de 28-jarige Antwerpenaar toe. 'Zo'n korter parcours is ook de specialiteit van Küng. Op een langere omloop was ik beter tot mijn recht gekomen. Toch reed ik geen slechte tijdrit. Ik voelde mij goed en reed naar mijn gevoel hard.' Voor brons was Campenaerts naar eigen zeggen niet naar Plouay gekomen. 'Ik ging er niet zomaar van uit dat ik Europees kampioen zou worden, maar ik was naar mijn gevoel wel de grote favoriet. Ik ben echt ontgoocheld. Ik was al twee keer Europees kampioen, een bronzen EK-medaille brengt me niets bij. De twee jongens voor me zijn geen sukkelaars, maar ik moet ze wel kunnen kloppen. Ik had willen winnen, maar ik moet nu vooruit kijken.' En de toekomst, die brengt voor Campenaerts nu het WK (als er een alternatief wordt gevonden voor Martigny), en een lange Italiaanse periode met zijn NTT-team, met daarin Tirreno-Adriatico en de Ronde van Italië, die dit jaar drie tijdritten telt.