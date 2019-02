Victor Campenaerts valt in april werelduurrecord aan

De 27-jarige Campenaerts bereidt zich momenteel in Namibië voor op de werelduurrecordpoging. Hij vertrok begin januari naar het zuidelijk gelegen Afrikaanse land en keert volgende week terug.

De Antwerpenaar behaalde vorig jaar brons op het WK tijdrijden in Innsbruck. Hij veroverde de voorbije twee jaar ook de Europese titel in het tijdrijden.

Campenaerts legde in een reactie aan de UCI uit dat het werelduurrecord verbeteren een droom voor hem is. 'Het is een uniek gegeven in het wielrennen en ik zou er sportgeschiedenis mee schrijven', legde onze landgenoot uit. 'Ik respecteer Bradley Wiggins enorm en ik beschouw mezelf ook niet als een betere renner dan hem. Maar ik denk dat het mogelijk is het record te verbeteren als elk detail juist zit. Ik geef mezelf een kans. Het werelduurrecord is - naast een wereld- en olympische titel tijdrijden - één van de drie dromen die ik binenn het wielrennen wil realiseren.'

Campenaerts neemt in maart nog deel aan de Tirreno-Adriatico (13-19 maart), zijn eerste wedstrijd van het seizoen, om vervolgens de trip naar Mexico te maken. Hij vertrekt drie weken op voorhand om zich volledig aan te passen.