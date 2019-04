Dinsdagavond is het zover voor Victor Campenaerts. De Europees kampioen tijdrijden begint om 18 uur Belgische tijd in de Velodromo Bicentario in het Mexicaanse Aguascalientes aan zijn werelduurrecordpoging. Campenaerts hoopt het werelduurrecord van Bradley Wiggins, uit 2015 (54,526 km/h), te verbeteren.

De 27-jarige Antwerpenaar gaf maandag nog aan ontspannen toe te leven naar het moment van de waarheid. 'Mijn lichaam is er helemaal klaar voor', aldus de renner van Lotto Soudal. 'Mentaal ben ik redelijk tot zeer ontspannen door de perfecte voorbereiding. Mijn planning is minutieus. Ondertussen is mijn lichaam ook perfect aangepast aan het speciale bioritme: opstaan om 5 uur en gaan slapen om 20 uur is momenteel een makkie.'

Campenaerts bereidt zijn poging al sinds het begin van het jaar tot in detail voor. Tussen begin januari en begin maart voltooide hij een stage van twee maanden in Namibië. Midden maart toonde hij zijn grote vorm al in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico, waar hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd won.

Vorig jaar behaalde onze landgenoot in Glasgow zijn tweede opeenvolgende Europese titel in het tijdrijden. Op het WK in het Oostenrijkse Innsbrück sleepte hij een bronzen medaille in de wacht.