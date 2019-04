Victor Campenaerts: van het zwembad naar de piste

Jonas Creteur Redacteur bij Sport/Voetbalmagazine

Dinsdag valt Victor Campenaerts (27) in Mexico het werelduurrecord aan, ruim vijf jaar nadat hij in zijn eerste tijdrit bij de profs... te voet over de finish wandelde. Hoe kwam dat? En welke opvallende anekdotes, cijfers en feiten mag/moet u nog onthouden over de levensloop, carrière en recordpoging van de Antwerpenaar?