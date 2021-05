Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS) heeft zondag de vijftiende rit in de Ronde van Italië (WorldTour) op zijn naam geschreven.

Onze landgenoot haalde het na een rit van 147 kilometer tussen Grado en Gorizia in een sprint met twee voor de Nederlander Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix). Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) werd vijfde, Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) elfde en Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) vijftiende. De roze trui van de Colombiaan Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kwam nooit in gevaar.

De rit begon in grote chaos met een zware valpartij. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), de zesde in de tussenstand, Natnael Berhane (Cofidis), Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) stapten daarna af met blessures. Europees kampioen Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) was al niet meer van start gegaan.

Een groep van vijftien renners, met daarbij de Belgen Vanhoucke, De Bondt, Campenaerts en Hermans, koos na de herstart voor de aanval. Al snel werd duidelijk dat het peloton een snipperdag nam.

De vluchters mochten strijden voor de overwinning. Campenaerts ging in de slotfase in de aanval en kreeg Oscar Riesebeek mee als gezel. In de gietende regen nam Campenaerts veel risico's, maar hij raakte niet van de Nederlander af. De twee gingen sprinten en daarin toonde de werelduurrecordhouder zich alsnog de snelste.

Campenaerts zorgt voor de tweede Belgische ritzege in de Ronde van Italië, na die van Tim Merlier (Alpecin-Fenix) op de tweede dag.

Voor zijn team Qhubeka ASSOS is het al de derde etappezege. Eerder wonnen ook de Zwitser Mauro Schmid en de Italiaan Giacomo Nizzolo al.

Maandag staat de renners een loodzware bergetappe te wachten in de Giro. Na de start in Sacile moeten 212 kilometers en 5700 hoogtemeters overbrugd worden tot de aankomst in Cortina d'Ampezzo. Onderweg liggen drie hellingen van eerste categorie en één col van buiten categorie.

