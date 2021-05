De Fransman Victor Lafay (Cofidis) heeft zaterdag de achtste etappe in de 104e Ronde van Italië op zijn naam geschreven, goed voor zijn eerste profzege. De Hongaar Attila Valter (Groupama-FDJ), die net als Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick step) in de groep met favorieten over de meet kwam, behield de roze leiderstrui.

Na 170 kilometer tussen Foggia en Guardia Sanframondi haalde de 25-jarige Lafay het voor de Italiaan Francesco Gavazzi, die 36 seconden later finishte. De Duitser Nikias Arndt vervolledigde het podium. Kobe Goossens was de eerste Belg op de zesde plaats, vlak voor Victor Campenaerts.

In de stand telt Attila Valter nog altijd een voorsprong van 11 seconden op Remco Evenepoel. De Colombiaan Egan Bernal is op 16 seconden derde.

Zondag legt het peloton een 158 kilometer lange etappe af tussen Castel di Sangro en Campo Felice. De zware bergrit door de Apennijnen telt 3.400 hoogtemeters. Op de slotklim naar de eerste col van eerste categorie in deze Giro krijgen de renners anderhalve kilometer onverharde wegen voorgeschoteld.

Campenaerts kan leven met zevende plaats

Victor Campenaerts deed zaterdag een gooi naar de zege in de achtste etappe van de Giro, maar eindigde finaal op een zevende plaats in Guardia Sanframondi. 'Ik ben tevreden met een plek in de top tien', klonk het na afloop.

De achtste etappe werd gekleurd door een nerveuze beginfase en pas na ruim 50 kilometer slaagde een groep van zeven er in om weg te rijden uit het peloton. Campenaerts was daar niet bij. 'Maar toch wilde ik mee', vertelde hij na afloop. 'Ik sprong dus alleen weg. Maar man, wat heb ik afgezien om die sprong te maken naar voren. Ik moest echt een paar keer all-in gaan om bij die zeven te geraken. Ik hoopte dat ze gingen wachten, maar dat deden ze helaas niet. Ik reed dus eigenlijk gewoon een tijdrit om in die vlucht te geraken. Amai, ik heb afgezien als een beest en dat allemaal voor jullie dat op televisie te zien kregen (lacht).'

Uiteindelijk wist Campenaerts de kloof te overbruggen, maar tegelijkertijd wist hij ook dat het moeilijk zou worden om de zege binnen te halen. 'Ik ben geen klimmer en de aankomst lag op een klimmetje. Maar ik wilde het toch proberen in een ontsnapping, want ik heb al eens in het roadbook gekeken en eigenlijk zijn er geen ritten voor de aanvallers die eindigen met een vlakke finish. Ja, maandag misschien, maar dat is dan weer voor de sprinters.'

Gezien de aankomst op een klimmetje moest de werelduurrecordhouder wel anticiperen. Hij probeerde verschillende keren weg te springen. Uiteindelijk nam hij even tien seconden met Giovanni Carboni. 'Het draaide mooi rond, maar ik wist ook dat ik voor de tweede plaats reed. Die jongen klom heel goed, had ik onderweg gezien.'

Carboni loste Campenaerts op 2,3 km en onze landgenoot werd daarna nog voorbijgesneld door enkele andere vluchtgezellen. 'Ik sprong mee in de goede vroege vlucht en ik kon op het eind nog de finale rijden. Met wat meer geluk win ik wel. Ik heb veel pijn gehad, maar ik heb me ook geamuseerd en ik moet tevreden zijn met een plek in de top tien. Dat is me in de tijdrit van vorige week niet gelukt', besloot hij.

Kobe Goossens: 'Het was mijn dag niet'

Kobe Goossens (Lotto Soudal) eindigde zaterdag als zesde in de achtste rit van de Giro. 'Het was echt niet gemakkelijk om mee te springen in de vroege vlucht', gaf hij na afloop toe. 'Op het eind had ik gewoon de benen niet meer om mee te doen voor de zege.'

Goossens wilde zich tonen in deze Giro en dat deed hij in de achtste etappe. 'Eerlijk gezegd voelde ik me in het begin van de etappe niet zo goed', sprak hij. 'Ik viel een paar keer aan, maar het lukte niet om weg te geraken. Het tempo lag heel hoog. Daarna had ik het erg moeilijk op de eerste klim, maar vervolgens ging het beter en kon ik aansluiten bij de kopgroep.'

Die groep verzamelde al snel zeven minuten en Goossens is geen slechte klimmer. Dat bewees hij in de Ronde van Romandië, waar hij de bergtrui pakte. 'Dan begin je er natuurlijk in te geloven', zei hij. 'Maar toen we dichter bij de finish kwamen, wist ik dat het gewoon niet mijn dag zou zijn. Ik had de benen niet meer in de finale.'

Onderweg greep Goossens wel enkele bergpunten. Hij staat nu derde in het klassement met 18 punten, acht minder dan leider Gino Mäder. 'Misschien kan ik nog een paar keer mee schuiven in een ontsnapping de komende weken. Je weet nooit wat er dan volgt.'

