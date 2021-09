Video: wat levert het WK wielrennen organiseren op?

De Ronde van Vlaanderen, het EK voetbal, de Olympische Spelen... voor alle grote sportevenementen moeten de organiserende steden of land véél betalen om ze te mogen organiseren. Bovenop de kosten van de organisatie zelf dus. Tegen critici wordt gezegd dat die evenementen een economische boost geven aan de stad, de regio of het land. Maar is dat wel zo? Leveren sportwedstrijden meer op dan dat ze kosten? Sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven) staat klaar met een genuanceerd antwoord.

