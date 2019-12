Mathieu van der Poel heeft donderdag de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder op zijn naam geschreven. De Nederlandse wereldkampioen rondde een lange solo succesvol af. Lucinda Brand won eerder op de dag in de spurt van Ceylin Alvarado.

In de vierde van negen rondes zette Van der Poel aan en liet de concurrentie achter. Daarna bouwde hij zijn voorsprong uit en hield vlot stand. Aan de streep had de Nederlander zes seconden voorsprong op Laurens Sweeck, die de sprint voor de tweede plaats won voor Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout. Voor Van der Poel was het zijn vierde WB-zege op rij (na Tabor, Koksijde en Namen).

Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) stond ondanks zijn ribblessures toch aan het vertrek. De Belgische kampioen miste na een vroege val zijn start en moest daardoor de hele tijd achtervolgen. Hij werd uiteindelijk veertiende op 1:04 maar blijft leider in de tussenstand van de wereldbeker. Op 19 januari staat in het Franse Nommay de voorlaatste wereldbekermanche op het programma. Een week later volgt in het Nederlandse Hoogerheide het slotakkoord.

Brand sneller in de sprint

Nederland boven bij de start van de vrouwen. Marianne Vos schoof meteen op van rang drie naar een en kleurde samen met Alvarado, Worst, Inge van der Heijden en Lucinda Brand de wedstrijd. Ook Shirin van Anrooij maakte nog de sprong naar voren. Na één rondje keek wereldkampioene Cant al tegen een kloofje aan, maar dat zou ze nog gedicht krijgen net voor het ingaan van ronde vier.

Cant weer vooraan, maar net dan versnelde Marianne Vos. Brand zag het gevaar, ook Worst pikte aan, de andere rensters kregen het moeilijk en Cant moest weer een gaatje laten. Vooraan nam Brand het commando over en schudde ze een paar versnellingen uit de benen. Vos moest er even af, ook Worst kreeg het niet gemakkelijk, maar net voor de slotronde kregen we opnieuw vier leiders.

In die slotronde was het Brand die een paar keer in de aanval ging, maar Alvarado kraakte niet. Vos maakte een foutje in de laatste bocht, kwam ten val en zag zo haar kans op de zege in rook opgaan. In de sprint lanceerde Brand van ver af en pakte ze na Namen ook de zege in Heusden-Zolder.