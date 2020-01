Chris Froome (Ineos) zal in de UAE Tour, die van 23 tot 29 februari op de planning staat, zijn comeback vieren. Dat heeft de organisatie van de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten woensdag laten weten.

Froome kwam in juni vorig jaar bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. De 34-jarige Brit liep hierbij breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Froome timmerde sindsdien hard aan zijn terugkeer, en wil nu in de UAE Tour zijn langverwachte comeback vieren.

'Ik ben heel blij dat ik in de UAE Tour weer kan koersen', reageert de Brit. 'Ik heb er al heel wat trainingswerk opzitten op Gran Canaria en kijk ernaar uit om de volgende stap in mijn herstel te nemen om weer tot volle kracht te komen.'

Door het ongeluk kon Froome vorig jaar geen gooi doen naar een vijfde zege in de Tour de France. Dat wordt volgende zomer opnieuw een prioriteit voor hem, net als de Olympische Spelen in Tokio.

#WelcomeFroome Delighted to announce Chris Froome will return to road racing for the first time in eight months at the #UAETour pic.twitter.com/bLF0H6Gb70 — UAE Tour Official (@uae_tour) January 22, 2020

Froome kwam in juni vorig jaar bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné zwaar ten val. De 34-jarige Brit liep hierbij breuken op aan de ribben, dijbeen, heup, elleboog en aan zijn nek. Froome timmerde sindsdien hard aan zijn terugkeer, en wil nu in de UAE Tour zijn langverwachte comeback vieren. 'Ik ben heel blij dat ik in de UAE Tour weer kan koersen', reageert de Brit. 'Ik heb er al heel wat trainingswerk opzitten op Gran Canaria en kijk ernaar uit om de volgende stap in mijn herstel te nemen om weer tot volle kracht te komen.' Door het ongeluk kon Froome vorig jaar geen gooi doen naar een vijfde zege in de Tour de France. Dat wordt volgende zomer opnieuw een prioriteit voor hem, net als de Olympische Spelen in Tokio.