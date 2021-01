De Nederlander Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) heeft zaterdag voor de vijfde keer op rij de Flandriencross in Hamme op zijn naam geschreven. Dat is de zesde manche van het seizoen in de X²O Badkamers Trofee veldrijden.

Ondanks een vroege slipper zonder al te veel erg haalde de regerende wereldkampioen het met een voorsprong van zeven seconden op Wout van Aert (Jumbo-Visma), die in het slot nog wat dichterbij sloop. Laurens Sweeck ging in de slotronde de Brit Tom Pidcock nog voorbij en werd zo derde. Pidcock strandde op de vierde plaats, Toon Aerts sloot de top vijf af.

Slotmanche

Eli Iserbyt werd zevende en blijft aan de leiding in het tijdsklassement, met nog twee manches te gaan dit seizoen: in Lille op 7 februari en de Brussels Universities Cross op 14 februari. Zondag is er eerst nog de slotmanche van de Wereldbeker in Overijse, komend weekend wordt het WK in Oostende gereden.

