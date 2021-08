Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) heeft donderdag de derde etappe in de Ronde van Denemarken (2.Pro) gewonnen. Hij neemt de leiderstrui over van de Nederlander Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), die de openingsetappe won.

Met nog 17 kilometer voor de boeg trok Evenepoel alleen op avontuur in de etappe over 219,2 kilometer tussen Tönder en Vejle. Aan de meet had hij 1:29 voorsprong op Tosh Van der Sande, die tweede werd. De Nederlander Nick van der Lijke eindigde op de derde plaats. Eerder in de etappe miste Evenepoel een bocht, zonder erg evenwel.

De Ronde van Denemarken was toe aan haar derde etappe. Nadat de vroege vluchters werden opgeraapt, kregen we een aantrekkelijke finale die werd geopend door Remco Evenepoel op 44 km van het eind. Hij viel aan op een van de vele heuvels onderweg, maar kreeg weinig steun.

Uiteindelijk scheidde zich in de afdaling een klein groepje af. Evenepoel reed als tweede in die afdaling na Soren Kragh Andersen, maar ging rechtdoor in een bocht op 32,5 km van het eind en verloor zo de aansluiting. Het is niet duidelijk of hij ten val kwam.

Een kopgroep van drie werd daarna gevormd met Soren Kragh Andersen, Mads Pedersen en Mike Teunissen. Het trio verzamelde een halve minuut, maar zag op 18,8 km een grote groep terugkeren nadat Evenepoel twee ploegmaten had aangemaand om het gat dicht te rijden.

Bij de eerste van vier passages over de korte, maar steile slothelling, versnelde Evenepoel net voor de passage aan de finish. Van der Sande zat nog even in zijn wiel, maar moest lossen. Evenepoel bouwde ronde na ronde zijn voorsprong uit, tot 1:20 op vijf achtervolgers. Hij soleerde uiteindelijk naar de zege en de leiderstrui.

Eerder dit seizoen mocht Evenepoel ook vieren in de Baloise Belgium Tour, hij pakte er de eindzege en won de individuele tijdrit. Vrijdag rijdt het peloton 188,4 kilometer van Holbaek naar Kalundborg. Een dag later staat de slotrit op het programma.

