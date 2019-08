Viviani troeft Lampaert af in sprint om het goud op EK Wielrennen

De Italiaan Elia Viviani heeft zondag in het Nederlandse Alkmaar de Europese titel in het wielrennen bij de mannen elite veroverd. In een sprint met twee klopte hij Yves Lampaert, zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick Step.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Elia Viviani © getty

De 30-jarige Viviani kwam na een 172,6 km lang en technisch parcours makkelijk uit het wiel van Lampaert. De Duitser Pascal Ackermann vervolledigde het podium. Belgisch kampioen Tim Merlier, speerpunt van de Belgische selectie, reed al vroeg in de koers lek. Door waaiervorming slaagde hij er niet meer in voorin te geraken. Uiteindelijk moest hij opgeven. Yves Lampaert was de enige Belg aanwezig in de kopgroep. Met nog ruim 25 kilometer voor de boeg ging hij er samen met Pascal Ackermann en Elia Viviani vandoor. Het trio bleef uit de greep van de achtervolgende groep. Op 3,5 kilometer van de meet gooide Lampaert een bommetje, enkel Viviani kon de voormalige Belgische kampioen volgen. De Italiaanse topsprinter had aan de finish weinig moeite met zijn ploegmaat. Op de erelijst is Viviani de opvolger van zijn landgenoot Matteo Trentin.