Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft nog één punt nodig om mathematisch helemaal zeker te zijn van zijn groene trui in de Tour, op voorwaarde natuurlijk dat hij de finish in Parijs haalt.

Van Aert was tweede in de tussensprint woensdag, in de zeventiende etappe tussen Saint-Gaudens en Peyragudes, na landgenoot Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Zijn tweede plaats leverde hem 17 punten op, wat zijn totaal op 416 punten brengt. Van Aert heeft zo 220 punten voorsprong op Philipsen, die nu de tweede plaats bekleedt.

Er zijn ook nog 220 punten te verkrijgen.

Philipsen zou dus nog op gelijke hoogte kunnen komen. In dat geval gaat het groen naar de renner die de meeste etappes heeft gewonnen. Wout van Aert heeft momenteel twee ritzeges achter zijn naam in deze Tour, Philipsen één.

Tom Boonen

Van Aert staat dus op een zucht van het groen, maar daarvoor moet hij de eindmeet van de Tour halen op zondag in Parijs. Hij zou dan de opvolger van Tom Boonen worden, die in 2007 als laatste Belg het puntenklassement won.

