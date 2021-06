Aan de vooravond van een nieuwe Tour de France overschouwt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, het parcours, de favorieten en de Belgen. 'Pogacar isoleren lijkt me heel moeilijk.'

Zaterdag begint de Tour in Brest. Met eindelijk weer publiek langs de weg.Jacques Sys: 'En daar kijken de renners naar uit. Het wordt een zeer interessante Tour, ook al door het parcours. De cols zullen nu minder een rol spelen, er zijn maar drie aankomsten op de top van een berg. Dat is een trend die al een paar jaar geleden is ingezet. Ploegen zijn in de breedte zo sterk uitgebouwd dat er daar geen grote verschillen meer gemaakt worden, het tempo wordt hoog gehouden, zonder veel mogelijkheid om met versnellingen uit te pakken, zoals vorig jaar bleek.'Daarentegen zijn er wel twee tijdritten, over 27,2 en 30,8 kilometer. Dat is meer dan vorig jaar. Ik denk dat de Tour in die twee tijdritten zal beslist worden. De eerste dagen wordt er bovendien in Bretagne gereden, dat zijn zeer verraderlijke etappes waarin er telkens verschillen kunnen gemaakt worden, zeker als de wind niet goed staat. Best mogelijk dat er zondagavond al favorieten ver zullen teruggeslagen zijn.'Wie zijn de favorieten?Sys: Normaal wordt het twee een duel tussen Tadej Pogacar en Primoz Roglic, de twee Slovenen van vorig jaar. Pogacar is van een uitzonderlijk niveau, maar hij zal moeten bevestigen. Vorig jaar won hij de Tour omdat hij op de slotdag een superdag had en Roglic een mindere dag. En Roglic heeft de voorbije maanden heel hard gewerkt aan zijn tijdritten, hij heeft nu ook een betere tijdritfiets. Je zag dat in de Ronde van het Baskenland waarin hij Pogacar in een tijdrit van 19 kilometer een halve minuut terugwees. Al is dat natuurlijk al drie maanden geleden.'Beiden hebben op hun manier naar de Tour gepiekt, met zeer weinig competitiekilometers vooraf. En er kan natuurlijk ook tegenstand uit onverwachte hoek komen. Je hebt met INEOS en sterk machtsblok, met Geraint Thomas, Richard Carapaz en Richie Porte, de sterkste ploeg uit de Ronde van Frankrijk. Pogacar is veel minder goed omringd. Maar je moet natuurlijk wel in staat zijn hem te isoleren. En dat lijkt me heel moeilijk.'Wat verwacht je van de Belgen?Sys: 'Wout van Aert zal in het begin een gooi doen naar de gele trui, het zou mooi zijn als hij daarin slaagt. Hij zal, samen met Mathieu Van der Poel, heel aanvallend koersen en de wedstrijd de nodige kleur geven. En gegarandeerd zal de vormcurve van Van Aert nog de hoogte ingaan. Dan heb je nog Tim Merlier voor de vlakke ritten, maar zal die Caleb Ewan de baas kunnen? Dat lijkt me na het uitvallen van Sam Bennett de snelste man.'Interessant wordt ook de strijd voor de groene trui, allicht het hoofddoel van Peter Sagan die het puntenklassement voor de achtste keer wil winnen. Alleen wint hij geen massaspurten meer en zijn er niet zovele tussenritten waarin hij op de zuivere sprinters als Ewan punten kan terugpakken. En de vlakke etappes leveren nog altijd de meeste punten op: vijftig voor de winnaar.'