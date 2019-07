In een etappe met een pittige finale door de champagnestreek krijgt Wout van Aert de kans om zijn witte trui in te wisselen voor geel. Maar dan moet hij wel Peter Sagan en co kunnen kloppen op de slothelling.

Maandag 8 juli - Binche - Épernay (215 km)

De tranen liepen over zijn wangen, toen Laurent Devin, burgemeester van Binche (PS), vorige lente van Tourbaas Christian Prudhomme vernam dat de derde rit van de Tour 2019 in zijn stad zou starten.

Al was dat niet zo verrassend, want Binche was al twee keer, in 2013 en 2017, het vertrekpunt van de Waalse Pijl, een organisatie van ... ASO. De carnavalsstad kan echter al veel langer bogen op een koerstraditie, al van toen Binche-Doornik-Binche in 1911 voor het eerst plaatsvond. Een koers die, na vele onderbrekingen, in 2010 omgedoopt werd in de Memorial Frank Vandenbroucke, en in 2013 Binche-Chimay-Binche als nieuwe tweede naam kreeg. Op dezelfde aankomststrook van die profkoers, in 2018 gewonnen door Danny van Poppel, vond vorig jaar ook het BK plaats, waar Yves Lampaert richting tricolore soleerde.

Minder bekend is dat de hoofdzetel van Wanty, de bouwgroep die de gelijknamige wielerploeg sponsort, al sinds 1954 gevestigd is in Binche. De renners van Hilaire Van der Schueren zullen dus weer op de eerste rij staan om mee te gaan in de vlucht van de dag.

Weliswaar voor nog slechts 12 km op Belgisch grondgebied, want in Jeumont rijden de renners Frankrijk binnen. Een gemeente vooral bekend om US Jeumont, waar Jean-Pierre Papin en later Benjamin Pavard, vorige zomer met Les Bleus wereldkampioen in Rusland, begonnen te voetballen. 36 km later rijden de renners ook over de finishlijn van de GP Fourmies, de semiklassieker die Pascal Ackermann in 2018 won.

Geen kalkwegen

Of een sprinter deze rit zal winnen, valt echter nog af te wachten, want de laatste 30 kilometer is gepeperd met vijf pittige hellingen van zo'n kilometer lang, waarvan de laatste op vier kilometer van de finish.

Richting de finish wacht nog een hellende aankomstrook van 500 meter aan acht procent op de rue des Coteaux in Epernay,

Het belooft dus een boeiende finale te worden, al had Christian Prudhomme een nog meer spectaculaire finale in gedachten, over de kalkwegen door de wijnvelden. Na een verkenning werd dat plan echter afgevoerd, het risico op materiaalpech en chaos was te groot.

Kans voor Van Aert

Niettemin zullen de punchers zich op de champagnebulten en op de slothelling kunnen uitleven: Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Julian Alaphilippe, Maximilian Schachmann... Zeker Sagan vindt een aankomst waarop hij in het verleden in de Tour telkens buiten categorie was. Herhaalt hij dat opnieuw?

Andere kanshebber is natuurlijk Wout van Aert, die bij Jumbo-Visma naar voren geschoven zal worden. Voor Dylan Groenewegen is de finale immers te lastig, zeker na de blutsen die hij zaterdag in de openingsetappe opliep bij zijn val.

Met ritwinst (goed voor 10 bonusseconden) zou Van Aert de gele trui kunnen overnemen van ploegmaat Mike Teunissen, als tweede in het klassement op... 10 seconden. Dan wordt hij de opvolger van Eddy Pauwels, de Belg die bij de enige vorige Touraankomst in de champagnestad, in 1963, zegevierde en de maillot jaune veroverde.

Strandt Van Aert op een ereplaats, dan behoudt hij allicht de witte trui (hij heeft nu 20 seconden voorsprong op Gianni Moscon). En dat is voor een Belg ook al uitzonderlijk: sinds de invoering van de witte trui in 2000 droeg alleen Edward Theuns dat shirt (1 dag in 2016). Eerder waren Wilfried Nelissen (1993, 7 dagen) en Rik Verbrugghe (1999, 2 dagen) leider in die ranking, maar dan zonder het witte shirt te dragen.

Van Aert is sowieso de enige renner die Mike Teunissen kan onttronen met ritwinst na een sprint. Na drie andere Jumbo-Vismaploegmaats (Kruijswijk, Martin en Bennett) volgt de rest immers op 30 seconden. Die moeten Teunissen al op een achterstand kunnen fietsen.

Bonussprint bergop

Mogelijke extra troef voor de Kempenaar om de gele trui te veroveren (als dat al de bedoeling is): bonusseconden (acht, vijf en twee) bovenaan de op twee na laatste helling, de côte de Mutigny. Een van de acht hellingen of cols in deze Tour, verspreid over drie weken, waar renners die extra seconden kunnen oprapen.

Een verschil met vorig jaar toen alleen tijdens de eerste week in elke rit een bonussprint lag, met drie, twee en één seconde als prijs(je). Bedoeld om wat meer animo in de finale te creëren, maar dat bleek tevergeefs - alleen Geraint Thomas pikte enkele seconden mee.

Door de beloning voor de aanvallers nu op te drijven naar acht seconden, telkens boven aan een klim in de finale - als aanvulling op de tien, zes en vier bonusseconden aan de finish - hoopt Prudhomme meer effect te sorteren.

Nochtans schafte hij de bonificaties aan de eindstreep in 2008 af, bij zijn tweede editie als Tourdirecteur. Waarna hij die pas in 2015 weer introduceerde, weliswaar toen alleen in de eerste negen ritten. Bonusseconden op een slotcol, laat staan op een helling onderweg, vond hij toen immers oneerlijk.

Ook zijn voorganger Jean-Marie Leblanc twijfelde in 1996 om bonusseconden onderweg, op de top van een col, in te voeren, zoals in het verre Tourverleden. Hij veegde het plan echter van tafel om niet de indruk te wekken dat hij Miguel Indurain per se van een zesde eindoverwinning wilde houden.

23 jaar later is het nu toch zover.

Onze voorspelling: Wout van Aert zal net tekortschieten voor de ritzege en het geel, Peter Sagan verovert zijn eerste ritzege van deze Tour, voor Greg Van Avermaet en Van Aert.