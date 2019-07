Julian Alaphilippe op Quatorze Juillet in het geel. Mét nieuw ritsucces, in Brioude, de thuisstad van Romain Bardet? Of steekt een Belg daar weer een stokje voor?

Zondag 14 juli - Saint-Etienne - Brioude (170,5 km)

Waar de renners de achtste rit eindigden, daar vertrekken ze op zondag in de negende rit: aan het stade Geoffroy-Guichard van AS Saint-Etienne. Tot jolijt van Romain Bardet, een grote fan van Les Verts. In november 2014 mocht hij er zelfs de aftrap geven van de derby tegen Olympique Lyon. En Bardet bracht geluk: ASSE won met 3-0.

Met een nog groter verlangen zal de Fransman uitkijken naar de finishplaats van deze rit: Brioude, de gemeente waar hij opgroeide, school liep in het Lycée La Fayette, begon met wielrennen bij Vélo Sport Brivadois en waar zijn ouders nog altijd wonen. Bardet is zelf al een tijdje verhuisd naar Clermont-Ferrand, 70 km verder, maar keert graag terug naar zijn roots.

Extra motivatie voor hem, en alle Fransen: Quatorze Juillet, bovendien op een zondag. Dat worden torenhoge kijkcijfers, zeker nu er met Julian Alaphilippe een Fransman in het geel rijdt. En Thibaut Pinot zich opwerpt als kandidaat voor de eindzege van de Tour.

Sowieso plant ASO altijd een rit op 14 juli, de laatste Tour zonder dateert al van 1994, toen de feestdag viel op de eerste en enige rustdag. Sindsdien wordt met de rustdagen geschoven als Quatorze Juillet op een maandag, vaak de traditionele rustdag, valt.

Zoals in 2008 en 2014, toen de jour de repos op dinsdag gezet werd. Van 1963 tot 1966 eindigde de Tour zelfs steevast op 14 juli, ook al viel die van 1964 tot 1966 op een dinsdag, woensdag en donderdag.

Dubbele La Redoute

De baroudeurs krijgen in deze rit wel een uitgelezen terrein voorgeschoteld. Zoals naar Saint-Etienne continu op en neer, maar iets minder lastig: ruim 2.700 hoogtemeters tegenover 3.700 gisteren.

Het zwaartepunt ligt zelfs al na 36,5 kilometer, met de in de Tour nog nooit beklommen Mur d'Aurec-sur-Loire: 3,2 kilometer aan 11 procent met pieken tot 19 procent - eerst een tweebaansweg, daarna smaller richting de top. Een dubbele La Redoute, zeg maar. Als de vluchtersgroep dan nog niet is gevormd, wordt deze muur allicht een breekpunt.

Daarna volgt een plateau van ruim 40 kilometer, vervolgens een afdaling tot 591 meter hoogte, om dan weer te klimmen tot 1.061 meter, het hoogste punt van de rit.

Na een afzink van 20 kilometer volgt in de finale nog de Côte de Saint-Just: 3,6 kilometer aan 7,2 procent, met 1 kilometer aan bijna 10 procent. De top, waar ook bonusseconden te verdienen zijn, ligt op 13 kilometer van de finish.

De eventuele vluchtersgroep, en misschien ook het peloton met de klassementsrenners, kan hier uiteenspatten.

In de afdaling ligt in het dorpje Saint-Just-Près-Brioude bovendien nog een korter klimmetje dat als extra springplank kan dienen op weg naar de eindstreep, getrokken op de avenue Léon Blum in Brioude, na een laatste rechte lijn van 600 meter.

Raclettekaas

De gemeente in het departement Haute-Loire was na de start van de Tourrit naar Aurillac in 2008 al lang kandidaat om een aankomst te organiseren en wordt nu beloond voor het geduld - de factor Bardet, uiteraard.

Of misschien eet Christian Prudhomme graag kaas, want in Brioude staat een fabriek van de Compagnie des fromages & RichesMonts, 's werelds grootste producent van raclette.

In 2014 arriveerde in Brioude wel al de eerste rit van de Ronde van de Toekomst. De Noor Kristoffer Skjerping klopte toen twee medevluchters.

Een jaar ervoor was Brioude het eindpunt van de derde etappe in Parijs-Nice, gewonnen door Andrew Talansky, de snelste van een kopgroep van zeven renners. Ene Romain Bardet, pas 22 jaar, eindigde als zesde.

Herbenbaar parcours

De renners die toen deelnamen aan de Koers naar de Zon zullen deze finale in de Tour herkennen, want die heeft het omgekeerde traject van het slot van de Parijs-Nice-etappe, toen na een eerste passage aan de aankomst in Brioude nog een lus gemaakt werd, met de Côte de Saint-Just (of Côte de Mauvagnat) ook als laatste scherprechter, maar dus in de andere richting.

Gooit Bardet, ruim vijf jaar na zijn zesde plaats, hier een bommetje, al dan niet voor de ritzege? Of nemen geletruidrager Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot alle aandacht weg? En stormen ze op het laatste klimmetje naar de zege in Brioude?

Of houdt er opnieuw een vluchter (of meer) stand, zoals Thomas De Gendt in Saint-Etienne?

Dan mag misschien alweer een Belg de handen in de lucht steken: Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot, Jasper Stuyven of Tim Wellens (geïnspireerd door zijn kamergenoot bij Soudal-Lotto)... na een ontsnapping.

Of misschien Wout van Aert na een sprint, mocht alles weer samenkomen in het zicht van de finish. En hij Matthews, Sagan en co kan kloppen. De kans is reëel dat hun ploegen zullen aansturen op een groepsprint.

Misschien een voorteken: een van de KOM's, de snelste tijden op Strava, van de Côte de Mauvagnat (weliswaar in omgekeerde richting) staat sinds die rit in Parijs-Nice 2013 op naam van ... Thomas De Gendt.