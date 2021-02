Voormalig Team Sky-arts Richard Freeman wordt door het Britse antidopingagentschap UKAD beschuldigd van twee overtredingen van het antidopingreglement en riskeert daarvoor in totaal vier jaar schorsing. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC.

Het UKAD beschuldigt Freeman van het bezit van verboden producten en verstoring of poging tot verstoring van een dopingcontrole. Daarvoor riskeert de Brit een schorsing van vier jaar. Freeman zou alvast een deel van de beschuldigingen betwisten en vraagt een hoorzitting.

Freeman, die tussen 2009 en 2015 als dokter tewerkgesteld was bij Sky en de Britse wielerbond British Cycling, werd eerder al door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van Testogel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen, een zware fout. Hij zou ook gelogen hebben om zijn schuld te verbergen.

Als hij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, zal hij zijn medische licentie verliezen.

Er hangt al lange tijd een zweem van doping om de Britse arts. Jaren geleden werd er door het UKAD al een onderzoek ingesteld naar een mysterieuze medische bestelling die hij plaatste voor Bradley Wiggins, in het Critérium du Dauphiné in 2011. Wegens gebrek aan bewijzen moest het UKAD dat onderzoek na veertien maanden stopzetten. De inhoud van het pakje kon nooit bewezen worden. Volgens Freeman ging het om een toegelaten neusspray.

