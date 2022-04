Bradley Wiggins is als tiener seksueel benaderd door een coach. Dat heeft de Tourwinnaar van 2012 verklaard in het tijdschrift Men's Health UK.

De Brit, die in 2016 zijn fiets aan de haak hing, zegt in het interview dat hij op 13-jarige leeftijd seksueel werd benaderd door een coach. De identiteit van de coach onthult hij niet. 'Ik heb het nooit volledig aanvaard', aldus Wiggins. 'Het heeft invloed op mij gehad als volwassene. Ik verdrong het.'

Als tiener kon hij er niet over praten door een moeilijke relatie met zijn stiefvader, stelt Wiggins. 'Mijn stiefvader was nogal gewelddadig tegen me. Hij noemde me een flikker omdat ik lycra droeg. Ik dacht dus dat ik het hem niet kon vertellen. Ik was zo'n eenzaat. Ik wilde gewoon weg uit mijn omgeving. Ik werd zo eenzaam. Ik was in veel opzichten een vreemde tiener en ik denk dat de drang naar de fiets voortkwam uit tegenslag.'

De vijfvoudige olympische kampioen had een zware jeugd. Een groot deel van zijn leven heeft hij geprobeerd om de relatie met zijn vader, de Australische renner Gary Wiggins, te begrijpen. Zijn vader verliet het gezin toen Bradley Wiggins nog jong was. In 2008 stierf hij bij een gevecht op een feest, volgens Bradley Wiggins werd zijn vader vermoord. 'Ik heb hem voor het eerst ontmoet toen ik 18 was. We bouwden een soort relatie op, maar in de jaren voor hij vermoord werd heb ik hem niet meer gesproken. Hij was mijn held. Ik wilde mezelf bewijzen tegenover hem. Hij was een goede wielrenner - hij had echt goed kunnen zijn - maar hij verspilde zijn talent. Hij was een alcoholist, manisch depressief, behoorlijk gewelddadig en hij gebruikte veel drugs.'

In 2012 werd Wiggins, tegenwoordig analist bij Eurosport, de eerste Britse winnaar van de Ronde van Frankrijk. Ondanks het feit dat er nog successen zouden volgen, stopte Wiggins dat jaar naar eigen zeggen met genieten van profwielrennen.

