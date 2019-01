Vooruitblik BK veldrijden: alle druk op Van Aert

Het aantal klassementscrossen dat Wout van Aert dit seizoen op zijn naam schreef, aangevuld met slechts drie zeges in losse veldritten: Ardooie, Bredene en La Mézière - niet toevallig telkens zonder Mathieu van der Poel aan de start. De Herentalsenaar kan zo een zegerapport van slechts 3 op 24 voorleggen. Ondanks 21 podiumplaatsen magere cijfers in vergelijking met de jongste vier veldritcampagnes van Van Aert: 13 overwinningen op 24 in 2014/15 (inclusief 6 klassementscrossen), 18 op 35 in 2015/16 (11, plus winst in BK/WK), 17 op 40 in 2016/17 (9, plus BK/WK) en 9 op 32 in 2017/18 (4, plus BK/WK).

