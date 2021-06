Vrouw die grote valpartij veroorzaakte in de Tour is opgepakt

De vrouw die met een bord zaterdag een grote valpartij veroorzaakte tijdens de eerste etappe van de Tour, is opgepakt. Ze is woensdag vastgezet in functie van het onderzoek in Landerneau, meldt het Franse RTL.

Jasha Sütterlin moest als gevolg van de valpartij uit de Tour stappen. © Belga Image