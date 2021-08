Véél jonge Belgen, de onverslijtbare Alejandro Valverde en drie olympische kampioenen aan de start, Egan Bernal op zoek naar een uitzonderlijke dubbel/hattrick, veel aankomsten bergop én veel massasprinten: de komende Vuelta samengevat in 10 cijfers.

Zoveel kilometer moeten er in 21 ritten afgelegd worden, waarvan wel slechts twee etappes boven de 200 kilometer, met de derde rit als langste (202,8). De totale afstand van deze Vuelta is daarmee de op een na langste van deze eeuw. Alleen in 2010 moest eindwinnaar Vincenzo Nibali nog acht kilometer meer overbruggen: 3424,9 kilometer.Het aantal kansen op een massa/groepsprint in deze Vuelta (misschien zelfs zeven), waarvan vier in de eerste acht dagen. Arnaud Démare, Jasper Philipsen, Jordi Meeus, Michael Matthews en Fabio Jakobsen, die in zijn eerste grote ronde start sinds zijn crash in de Ronde van Polen vorig jaar, zullen zich dus kunnen uitleven. Meer dan de sprinters in de vorige drie edities, toen telkens slechts vier keer een grotere groep om de zege sprintte, in 2017 zelfs amper tweemaal.Het aantal aankomsten bergop in deze Vuelta. Onder meer op drie beklimmingen buiten categorie: de Alto de Velefique, Lagos de Covadonga en Alto d'El Gamoniteiru (een nieuwe Angliru), en op kortere muro's, zoals die van Valdepeñas de Jaén. In totaal staan er 45 gecategoriseerde beklimmingen op het menu.Zoveel jaar is het geleden dat de slotrit van de Vuelta niet in Madrid plaatsvond. Tot deze editie, want die eindigt met een tijdrit (van 33,8 kilometer) in Santiago de Compostela. Geen unicum, want dat was ook in 2014 het geval. Weliswaar met een veel kortere chronoproef van 9,8 kilometer, gewonnen door Adriano Malori. Ook in 1993 was het bedevaartsoord het slotpunt van de Ronde van Spanje, toen met een langere tijdrit, van 44,6 kilometer, die Alex Zülle als snelste aflegde, voor eindwinnaar Tony Rominger.Het aantal Belgen aan de start. In deze eeuw stonden er alleen in 2016 en 2013 meer landgenoten op de deelnemerslijst (21). De jongste van hen: Maxim Van Gils, die 21 jaar en 263 dagen oud zal zijn als hij zaterdag voor Lotto-Soudal aan de proloog in Burgos begint. Als de op twee na jongste Belg die sinds 2000 de Vuelta zal rijden. Alleen Ilan Van Wilder (20 jaar en 159 dagen) in 2020 en de betreurde Bjorg Lambrecht (21 jaar en 145 dagen) waren jonger dan de Antwerpenaar. Van Gils is ook een van de acht Belgen die hun debuut maken in een grote ronde, naast ploegmaats Florian Vermeersch en Sylvain Moniquet, Jordi Meeus (Bora-hansgrohe), Bert Van Lerberghe, Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick-Step), Piet Allegaert (Cofidis) en Edward Planckaert (Alpecin-Fenix).Zoveel jaar nadat hij in 2002 zijn eerste Vuelta reed, begint Alejandro Valverde aan zijn dertigste grote ronde en aan zijn 15e Vuelta. De Spanjaard komt daarmee op gelijke hoogte met Federico Echave en Vicente García Acosta. Alleen Iñigo Cuesta (17 deelnames) telt er nog meer. Nog straffer: alleen in 2002 reed de toen 22-jarige Valverde de Vuelta niet uit. In de 13 volgende edities eindigde hij télkens in de top 12 van het eindklassement, waarvan 7 keer op het podium.Tom Pidcock wordt de pas tweede olympische kampioen mountainbike die aan een grote ronde begint. Alleen de Fransman Miguel Martinez, de goudenmedaillewinnaar van Sydney 2000, reed ooit één grand tour: de Ronde van Frankrijk van 2002, waarin hij als 44e eindigde.Met Richard Carapaz, Primoz Roglic en Pidcock verschijnen ook de regerende olympische kampioenen op de weg, in de tijdrit én in het mountainbike aan de start van de Vuelta, een unieke hattrick, ook in de Giro en Tour. Een van hen kan ook de allereerste regerende olympische kampioen worden (in die drie disciplines) die de Giro, Tour of Vuelta op zijn naam schrijft. De zoveelste renner kan Primoz Roglic worden die de Vuelta drie keer op rij wint, na Roberto Heras (2003/05) en Tony Rominger (1992/94). De Sloveen kan ook een straffe reeks uitbreiden: in elk van zijn zeven grote rondes die hij al beëindigde (de voorbije Tour, waarin hij uitviel door een val, niet meegeteld dus), won hij al een rit.De zoveelste renner kan Egan Bernal worden die in hetzelfde seizoen én de Giro én de Vuelta wint, na Eddy Merckx (1973), Giovanni Battaglin (1981) en Alberto Contador (2008). Maar ook de achtste coureur, en de eerste Zuid-Amerikaan, die de drie grote rondes op zijn erelijst heeft gezet, na Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome.Na winst met Egan Bernal in de Giro en een derde plaats van Richard Carapaz in de Tour kan Team Ineos, sinds de Vuelta in 1995 naar het najaar verschoof, de derde ploeg worden die in hetzelfde seizoen in élke grote ronde een renner op het podium posteert. Movistar realiseerde die trilogie met Alejandro Valverde (3e in de Giro) en Nairo Quintana (3e in de Tour, 1e in de Vuelta) in 2016. Jumbo-Visma in 2019 met Primoz Roglic (3e in de Giro, 1e in de Vuelta) en Steven Kruijswijk (3e in de Tour).In een verder verleden lukt dat ook Banesto tweemaal: in 1992 met Miguel Indurain (1e in de Giro en de Tour) en Pedro Delgado (3e in de Vuelta), en in 1994 met Indurain (3e in de Giro en 1e in de Tour), en Mikel Zarrabeitia en Pedro Delgado (2e en 3e in de Vuelta).