Sam Bennett heeft zondag de derde rit van de 77e editie van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

De 31-jarige Ier boekte zijn tweede sprintzege op rij en haalde het na 193,2 biljartvlakke kilometers in en rond Breda, de laatste Vuelta-rit op Nederlandse bodem, voor de Deen Mads Pedersen en de Brit Daniel McLay. Tim Merlier eindigde als zesde.

Bennett spurtte in de etappe tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht ook al naar de winst. In de laatste rit in Nederland flirtte het parcours meermaals met de Belgische grens (in de provincie Antwerpen) en de renners passeerden onder meer in Baarle-Hertog, een bijzonder stukje België omgeven door Nederland.

Voor Michael Woods had het allemaal geen belang. De Canadees van Israel-Premier Tech kwam vroeg in de rit ten val en gaf op.

Vluchters kregen weinig kans en de rit draaide zoals voorspeld uit op een massaspurt. Bennett liet met een krachtige eindspurt de concurrentie zonder kans. Pedersen moest net als zaterdag zijn meerdere erkennen in de Ier en eindigde als tweede.

Merlier kende wat problemen met zijn klikpedaal en kon niet voluit sprinten. Hij moest vrede nemen met plaats zes.

Leiderstrui

De Italiaan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) neemt de leiderstrui over van zijn Nederlandse ploegmaat Mike Teunissen. In het algemene klassement staat Affini, na de zege met Jumbo-Visma in de ploegentijdrit, aan kop in dezelfde tijd als zijn ploegmaats Sam Oomen, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Mike Teunissen en Robert Gesink. Remco Evenepoel volgt voorlopig als veertiende op veertien seconden.

Morgen/maandag volgt al meteen een eerste rustdag om de verplaatsing naar Spanje te maken. Dinsdag begint een pittig tweeluik in het Baskenland, met een rit van 152,5 kilometer van Vitoria-Gasteiz tot Laguardia.

De 31-jarige Ier boekte zijn tweede sprintzege op rij en haalde het na 193,2 biljartvlakke kilometers in en rond Breda, de laatste Vuelta-rit op Nederlandse bodem, voor de Deen Mads Pedersen en de Brit Daniel McLay. Tim Merlier eindigde als zesde. Bennett spurtte in de etappe tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht ook al naar de winst. In de laatste rit in Nederland flirtte het parcours meermaals met de Belgische grens (in de provincie Antwerpen) en de renners passeerden onder meer in Baarle-Hertog, een bijzonder stukje België omgeven door Nederland. Voor Michael Woods had het allemaal geen belang. De Canadees van Israel-Premier Tech kwam vroeg in de rit ten val en gaf op. Vluchters kregen weinig kans en de rit draaide zoals voorspeld uit op een massaspurt. Bennett liet met een krachtige eindspurt de concurrentie zonder kans. Pedersen moest net als zaterdag zijn meerdere erkennen in de Ier en eindigde als tweede. Merlier kende wat problemen met zijn klikpedaal en kon niet voluit sprinten. Hij moest vrede nemen met plaats zes. De Italiaan Edoardo Affini (Jumbo-Visma) neemt de leiderstrui over van zijn Nederlandse ploegmaat Mike Teunissen. In het algemene klassement staat Affini, na de zege met Jumbo-Visma in de ploegentijdrit, aan kop in dezelfde tijd als zijn ploegmaats Sam Oomen, Primoz Roglic, Sepp Kuss, Mike Teunissen en Robert Gesink. Remco Evenepoel volgt voorlopig als veertiende op veertien seconden.Morgen/maandag volgt al meteen een eerste rustdag om de verplaatsing naar Spanje te maken. Dinsdag begint een pittig tweeluik in het Baskenland, met een rit van 152,5 kilometer van Vitoria-Gasteiz tot Laguardia.