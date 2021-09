Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zondag voor de derde keer op rij de Ronde van Spanje gewonnen. De 31-jarige Sloveen was in Santiago de Compostella ook de beste in de afsluitende tijdrit van de 76e editie.

Voor 33,8 kilometer tijdrit had Roglic veertien seconden minder nodig dan de Deen Magnus Cort. De Nederlander Thymen Arensman werd op 51 seconden derde. Florian Vermeersch was met een 35e plaats op 3:21 beste Belg.

In de eindstand heeft Roglic 4:42 voor op de Spanjaard Enric Mas. De Australiër Jack Haig, op 7:40, mocht als derde mee het podium op. Beste Belg is Steff Crass: twintigste op 1u22:06. De Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) won het puntenklassement, de Australiër Michael Storer (DSM) het bergklassement en de Zwitser Gino Mäder (Bahrain Victorous) werd beste jongere.

Geen traditionele finish in Madrid in deze Vuelta, wel eindigde de rittenkoers met een tijdrit over een glooiend parcours van Padron naar Santiago de Compostella (Galicië).

Tijdrijder Josef Cerny rolde als eerste van het startpodium en klokte meteen ook een goede tijd, 45:18, een chrono die een tijd op de tabellen zou blijven staan. Pas toen Magnus Cort aan de beurt was geweest, moest de drievoudige Tsjechische kampioen tegen de klok zijn plaats afstaan. De Deen was maar liefst 1:02 sneller en heel lang zag het ernaar uit dat hij zijn vierde overwinning in deze Vuelta beet had.

Niemand kwam in de buurt, wel moest Roglic, winnaar van de openingstijdrit, nog aan de bak. De honger van de Sloveen was duidelijk nog niet gestild. Hij snelde wel naar zijn vierde ritzege.

Roglic boekte zijn tiende en elfde zege van het seizoen. Eerder won hij drie ritten in Parijs-Nice (WT), een rit en het eindklassement in de Ronde van het Baskenland (WT), de olympische tijdrit en de eerste, elfde en zeventiende etappe in deze Vuelta.

