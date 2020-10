David Gaudu (Groupama-FDJ) heeft zaterdag de elfde rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

De 24-jarige Fransman haalde het na een etappe over 170 kilometer tussen Villaviciosa en Alto de La Farrapona, een aankomst bergop van eerste categorie, voor de Spanjaard Marc Soler (Movistar). De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft in het algemene klassement aan kop.

Gaudu en Soler reden in het slot samen naar de meet. De Fransman maakte in de laatste meters het verschil met een ultieme versnelling en liet Soler zonder antwoord. De Australiër Michael Storer (Sunweb) maakte nadien op een kleine minuut het podium vol.

De twaalfde etappe van zondag telt 109,4 kilometer en eindigt op de beruchte Angliru.

Vertraging

De start van de elfde etappe liep zaterdagmiddag enkele minuten vertraging op na protest van enkele renners. Zij protesteerden tegen de beslissing van de jury om Richard Carapaz (Ineos) in de rit van vrijdag niet in dezelfde tijd te zetten als winnaar Primoz Roglic. De Ecuadoraan werd op drie seconden geplaatst en dat was genoeg om de rode leiderstrui kwijt te spelen aan de Sloveen, die met zijn ritzege tien bonificatieseconden had gepakt.

In een vlakke etappe, waar een massasprint wordt verwacht, geldt normaal pas een tijdsverschil zodra er een verschil is van drie seconden of meer tussen groepjes. In de tiende etappe, die eindigde met een helling van zo'n 5 à 6 procent gedurende 1,8 kilometer, gold deze regel ook, maar na de wedstrijd werd beslist om die regel dan toch niet toe te passen en gewoon te rekenen vanaf een seconde.

De 24-jarige Fransman haalde het na een etappe over 170 kilometer tussen Villaviciosa en Alto de La Farrapona, een aankomst bergop van eerste categorie, voor de Spanjaard Marc Soler (Movistar). De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft in het algemene klassement aan kop.Gaudu en Soler reden in het slot samen naar de meet. De Fransman maakte in de laatste meters het verschil met een ultieme versnelling en liet Soler zonder antwoord. De Australiër Michael Storer (Sunweb) maakte nadien op een kleine minuut het podium vol. De twaalfde etappe van zondag telt 109,4 kilometer en eindigt op de beruchte Angliru. De start van de elfde etappe liep zaterdagmiddag enkele minuten vertraging op na protest van enkele renners. Zij protesteerden tegen de beslissing van de jury om Richard Carapaz (Ineos) in de rit van vrijdag niet in dezelfde tijd te zetten als winnaar Primoz Roglic. De Ecuadoraan werd op drie seconden geplaatst en dat was genoeg om de rode leiderstrui kwijt te spelen aan de Sloveen, die met zijn ritzege tien bonificatieseconden had gepakt. In een vlakke etappe, waar een massasprint wordt verwacht, geldt normaal pas een tijdsverschil zodra er een verschil is van drie seconden of meer tussen groepjes. In de tiende etappe, die eindigde met een helling van zo'n 5 à 6 procent gedurende 1,8 kilometer, gold deze regel ook, maar na de wedstrijd werd beslist om die regel dan toch niet toe te passen en gewoon te rekenen vanaf een seconde.