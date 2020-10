De coronatesten op de eerste rustdag van de Ronde van Spanje hebben geen enkel positief resultaat opgeleverd. Dat maakte de Internationale Wielerunie UCI dinsdag bekend.

'Alle 684 uitgevoerde testen leverden een negatief resultaat op', stelt de UCI.

Het was de derde keer dat de deelnemers aan de Vuelta (renners en staf) een controle ondergingen. Een eerste keer gebeurde dat voor de officiële start in Irun en een tweede keer bij aankomst in de Vuelta.

In een mededeling bedanken de wedstrijdorganisatoren en de UCI alle teams en renners voor hun medewerking en 'voor de waakzaamheid die ze hebben getoond en zullen blijven tonen tot aan de aankomst in Madrid'.

Dinsdag staat de zevende rit op het programma. Er moet 159,7 kilometer worden overbrugd tussen startplaats Vitoria-Gasteiz en de aankomst in Villanueva de Valdegovia. Met twee cols van eerste categorie onderweg zijn opnieuw de klimmers aan zet. De Ecuadoraan Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) draagt de rode leiderstrui.

