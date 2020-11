Hugh Carthy (EF Pro Cycling) heeft zondag de twaalfde rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 26-jarige Brit reed solo over de finish, die boven op de beruchte Angliru lag. De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verliest in het algemene klassement zijn leidersplaats aan de Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

De renners moesten in de twaalfde etappe 109,4 kilometer overbruggen, en de meet lag op de gevreesde Angliru. Tijdens die beklimming hielden de favorieten elkaar nauwlettend in de gaten, en het was Carthy die profiteerde en wegreed. De Brit gaf geen krimp en haalde het met zestien tellen voorsprong op de Rus Aleksandr Vlasov (Astana) en Spanjaard Enric Mas (Movistar).

Carapaz eindigde net voor Roglic als vierde. De Ecuadoraan neemt de leiding in het algemene klassement weer over, met tien seconden voor op Roglic.

Maandag kan het peloton genieten van een dag rust. Dinsdag wacht een individuele tijdrit van 33,7 kilometer tussen Muros en Mirador de Ézaro.

De renners moesten in de twaalfde etappe 109,4 kilometer overbruggen, en de meet lag op de gevreesde Angliru. Tijdens die beklimming hielden de favorieten elkaar nauwlettend in de gaten, en het was Carthy die profiteerde en wegreed. De Brit gaf geen krimp en haalde het met zestien tellen voorsprong op de Rus Aleksandr Vlasov (Astana) en Spanjaard Enric Mas (Movistar). Carapaz eindigde net voor Roglic als vierde. De Ecuadoraan neemt de leiding in het algemene klassement weer over, met tien seconden voor op Roglic. Maandag kan het peloton genieten van een dag rust. Dinsdag wacht een individuele tijdrit van 33,7 kilometer tussen Muros en Mirador de Ézaro.