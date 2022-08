Jumbo-Visma heeft vrijdag de eerste rit van de 77e editie van de Ronde van Spanje, een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in en rond het Nederlandse Utrecht, gewonnen. De 36-jarige Nederlander Robert Gesink mocht van zijn teammaats als eerste over de finish rijden en kan, in eigen land, de eerste leiderstrui aantrekken.

Net zoals de Giro en de Tour de France startte de Vuelta niet in eigen gouw, maar in het buitenland. De Spaanse rittenkoers koos voor Utrecht, waar nog eens een ouderwetse ploegentijdrit het startschot was van drie weken koers op het hoogste niveau. Jumbo-Visma ging als laatste van start en reed de concurrentie van de tabellen. De ploeg rond Primoz Roglic klokte aan de finish 24.40,290. INEOS Grenadiers (24.53,80) en Quick-Step Alpha Vinyl (24.54,570) maakten het podium vol.

Na de ploegentijdrit staan er twee vlakke ritten op het programma met dus kansen voor de sprinters. Morgen/zaterdag overbrugt het peloton 175,1 kilometer tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht. Maandag (22 augustus) volgt al meteen een rustdag om de verplaatsing naar Spanje te maken. Dinsdag begint een pittig tweeluik in het Baskenland.

Evenepoel 'tevreden'

Quick-Step Alpha Vinyl eindigde vrijdag in Utrecht als derde in de ploegentijdrit van de Vuelta en daar toonde kopman Evenepoel zich tevreden mee.

Na de dopingcontrole toonde Remco Evenepoel zich 'tevreden' met de derde plaats van zijn ploeg. 'Met deze ploeg konden we niet veel beter doen tegen die kanjers van Jumbo-Visma, hun gemiddeld gewicht is wellicht tien kilogram hoger dan dat van ons. Ze hebben meer power en meer ervaring in de benen en dat maakt het verschil. Ik ben heel fier op al mijn ploegmaten, we hebben sterk gereden. Derde op 14 seconden van Jumbo, dat is goed. En we eindigen slechts op één seconde van Ineos. Waren we nu tweede gefinisht, dan zou dat even pijnlijk geweest zijn, met zo'n seconde verliezen, maar nu maakt het niet uit. Ik denk dat iedereen ook blij was. Vanmorgen hadden veel renners wellicht schrik met de regen, maar het bleef droog en dat geeft toch een pak minder stress onderweg.'

'Natuurlijk hadden we graag gewonnen met de ploeg, maar dat zat er hier vandaag niet in. Dan moet je dat aanvaarden. Winst had mooi geweest voor het team, als dat niet lukte, wilden we het tijdverlies beperken en dat is goed gelukt. Andere jongens van andere teams staan er al slechter voor. En wat stelt 14 seconden voor op een ronde van drie weken? Niets wellicht. Niet winnen geeft nu ook de stress van de rode trui niet.' Want die moest hij anders om z'n schouders dragen, aangezien hij als eerste over de finish reed. 'Dat werd nog last minute beslist in de meeting. Moest ik de sterkste zijn van de groep, dan was het aan mij om de laatste 500 meter voor mijn rekening te nemen en vol te rijden. En de finish was smal, je kon niet samen over de meet, dus moest de snelste als eerste over de meet. En dat heb ik gedaan.'

