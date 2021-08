Magnus Cort (EF Education) heeft donderdag de twaalfde etappe in de 76e Ronde van Spanje gewonnen. Na 166,7 kilometer van Jaen naar Cordoba (Andalusië) sprintte de 28-jarige Deen, perfect gepiloteerd door Jens Keukeleire, naar zijn tweede ritzege. De Italiaan Andrea Bagioli werd tweede, de Australiër Michael Matthews derde. Steff Cras was met een elfde plaats beste Belg.

Odd Christian Eiking behield de rode leiderstrui. De 26-jarige Noor heeft 58 seconden voor op de Fransman Guillaume Martin en 1:56 op de Sloveen Primoz Roglic.

Vorige week donderdag had Cort ook al de zesde etappe gewonnen. Dit seizoen zit hij aan vier zeges, met ook een rit in Parijs-Nice (WT) en een etappe in La Route d'Occitanie (2.1). In de Vuelta mocht hij al vijf keer juichen. Ook in 2016 won hij twee etappes, in 2020 één.

Vrijdag leggen de renners in de dertiende rit 197,2 kilometer af tussen Belmez en Villanueva de la Serena (Extremadura). Ook daar wordt een sprint verwacht.

