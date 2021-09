Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo) heeft vrijdag zijn derde etappewinst in de 76e Vuelta behaald. Zowel in de eerste, tweede als derde week schoot de Deen de hoofdvogel af.

Een eerste etappezege boekte hij op de Alto de la Montana de Cullera. In Cordoba mocht hij opnieuw het zegegebaar maken en vrijdag was het opnieuw prijs. Magnus Cort Nielsen stak na de finish zijn fiets in de lucht en bedankte daarop zijn teamgenoot Lawson Craddock die mee deel uitmaakte van de lange vlucht waarin uiteindelijk nog slechts zeven renners mochten sprinten voor de zege in Monforte de Lemos. 'Het is verbluffend dat ik mijn derde zege in deze Ronde van Spanje behaald heb. Het is als een droom. Al hoop ik niet dat ik wakker word', lachte Magnus Cort Nielsen. In de laatste 10 kilometer hadden de zeven vluchters nog slechts een handvol seconden voorsprong op een jagend peloton. 'Ik geloofde pas echt op het einde in het welslagen van onze vlucht. Wij hebben nooit echt veel voorsprong gekregen. Het was dan ook een heel zware dag. We bleven altijd wel heel goed samenwerken tot er enkele aanvallen kwamen. Op het einde, toen we met zeven waren, lukte het dan toch om weer te beginnen ronddraaien. Maar ik kon deze zege nooit behaald hebben zonder de steun van mijn ploegmakker Lawson Craddock.' De Deen heeft nu drie etappes beet in deze Vuelta. 'Als ik ze alle drie op een rijtje zet, prefereer ik toch mijn eerste ritzege. Die op de Alto de la Montana de Aragon. Maar eigenlijk is deze ook wel zeer mooi. Het feit op zich dat ik drie overwinningen behaal in een rittenkoers, is al ongelooflijk', aldus Cort Nielsen.