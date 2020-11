De Deen Magnus Cort Nielsen (Education First) heeft vrijdag de zestiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

Na 162 kilometer tussen Salamanca en Ciudad Rodrigo kwam tot een sprint in een uitgebreide kopgroep, nadat met de Franse hardrijder Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) de laatste vluchter van de dag op twee kilometer van de meet gegrepen werd. De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) zette van ver aan, maar werd nog voorbijgestoken en zo ging de zege naar Cort Nielsen, die zijn derde Vuelta-zege op zijn palmares zette. In 2016 won hij al twee etappes in de Ronde van Spanje. Vrijdag haalde hij het van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma), die nog zes bonificatieseconden sprokkelde en zo zijn voorsprong in de stand op de Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos) nog vergrootte tot 45 seconden.

Zaterdag staat de renners nog een laatste bergetappe te wachten in deze Vuelta, over 178 kilometer tussen Sequeros en Alto de La Covatilla. Onderweg krijgt het peloton dan een col van eerste categorie, één van tweede categorie en drie van derde categorie voorgeschoteld, alvorens aan de slotbeklimming van buiten categorie naar La Covatilla te beginnen. De Vuelta eindigt zondag in de hoofdstad Madrid.

