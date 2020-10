De Spanjaard Marc Soler heeft woensdag de tweede etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

In een rit over 151 kilometer tussen Pamplona en Lekunberri ging de Spanjaard solo in de afdaling van de laatste beklimming van de dag. Aan de streep hield hij een voorsprong over van negentien seconden op het achtervolgende peloton, waarin leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma), de winnaar van de openingsetappe, naar de tweede plaats sprintte en zo zijn rode leiderstrui nog verstevigde.

Donderdag staat de derde rit in deze Vuelta op het programma, over 166,1 kilometer tussen Lodosa en La Laguna Negra.

