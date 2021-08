Michael Storer (Team DSM) heeft vrijdag de zevende etappe in de 76e Ronde van Spanje gewonnen. Alejandro Valverde kwam zwaar ten val en moest opgeven.

In de eerste bergrit had de 24-jarige Australiër na 152 kilometer van Gandia naar Balcon de Alicante (Valencia) 21 seconden voor op de Spanjaard Carlos Verona. De Rus Pavel Sivakov werd op 59 seconden derde. Steff Cras finishte als negende op 2:17.

De Oostenrijker Felix Grossschartner, zevende op 1:32, greep nipt naast de rode leiderstrui. Die bleef in het bezit van Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De 31-jarige Sloveen heeft nog acht seconden voor op Grossschartner. De Spanjaard Enric Mas is op 25 seconden derde.

Storer boekte zijn derde profzege. Eerder dit jaar won hij de Ronde van de Ain (2.1), waarin hij ook een ritzege pakte. Zaterdag brengt de achtste etappe het peloton over 163,3 kilometer van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor (Murcia). Daar zijn de sprinters weer aan zet.

Valverde

Alejandro Valverde (Movistar) heeft verging het minder goed. De 41-jarige Spanjaard kwam zwaar ten val, op 35 kilometer van de aankomst Hij kroop nog even terug op de fiets, maar had te veel last aan het rechtersleutelbeen.

De voormalig wereldkampioen was net in de aanval gegaan uit het peloton, toen hij in een bocht onderuit schoof en onder de vangrails door een ravijn ingleed. Hij stond lang bij de wagen van de koersdokter, waar artsen hem onderzochten. Valverde probeerde het nog even, maar kneep al snel toch in de remmen. Geëmotioneerd stapte hij van de fiets. De Spanjaard stond vierde in het algemeen klassement, op 41 seconden van rodetruidrager Primoz Roglic.

