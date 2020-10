De Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en niet de Ier Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) heeft donderdag de negende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Bennett werd gedeclasseerd na enkele schouderduwen tegen Emils Liepins in aanloop naar de massasprint.

Na een vlakke rit over 157,5 kilometer tussen Castrillo del Val en Aguilar de Campoo waren zoals verwacht de sprintersploegen aan zet. Net zoals in de vierde etappe was er niemand opgewassen tegen Bennett. Maar gezien zijn ongeoorloofd manoeuvre moest de Ier alsnog zijn ritzege afstaan aan nummer twee Pascal Ackermann. De ploeg van Patrick Lefevere dient dus nog even te wachten op een 100e etappezege in een grote ronde. Gerben Thijssen is tweede in de daguitslag. De Duitser Max Kanter is derde, Jasper Philipsen vierde. De Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) behoudt de rode leiderstrui. Vrijdag staat een 185 kilometer lange etappe van Castro Urdiales naar Suances op het programma. Het parcours gaat licht op en neer, met onderweg een klim van derde categorie.