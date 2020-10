Primoz Roglic heeft vrijdag de tiende etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Door zijn overwinning neemt hij ook de leiderstrui over van Richard Carapaz, die dezelfde tijd heeft als de Sloveen.

De Sloveense nummer twee van de Tour sloeg toe op het slotklimmetje richting Suances en haalde het met enkele meters voorsprong op de Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) en de Italiaan Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step). Jasper Philipsen werd met een negende plaats de beste Belg, op drie seconden van de winnaar. In dezelfde tijd finishte ook leider Richard Carapaz (Ineos) als veertiende en daarmee is hij zijn rode leiderstrui kwijt aan Roglic, die tien bonificatieseconden sprokkelde en zo in de stand op gelijke hoogte kwam van de Ecuadoraan. Het duurde een kwartiertje vooraleer de jury eruit was, maar uiteindelijk werd de leiderstrui gegeven aan Roglic, na diens derde ritwinst in deze Vuelta.

Onderling tijdsverschil tussen de nummers een en twee is er niet en dus belooft het spannend te worden de komende dagen. Zaterdag wordt er alvast vuurwerk verwacht, met een etappe over 170 kilometer tussen Villaviciosa en Alto de La Farrapona, een aankomst bergop van eerste categorie. In totaal staan er het peloton dan vijf beklimmingen te wachten, waarvan vier van eerste categorie. De twaalfde etappe van zondag eindigt op de beruchte Angliru.

