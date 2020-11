Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft dinsdag de dertiende etappe in de Ronde van Spanje, een individuele tijdrit van 33,7 kilometer tussen Muros en Mirador de Ezaro, gewonnen.

De tijdrit van dinsdag was de enige rit tegen de chrono in deze Vuelta. In de tussenstand blijft het voorlopig spannend. Roglic neemt de rode leiderstrui opnieuw over van Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), die dinsdag zevende werd. De Ecuadoriaan zakt naar de tweede plaats, op 39 seconden van Roglic. De Brit Hugh Carty (EF Pro Cycling), vierde in de tijdrit, volgt in de tussenstand op 47 seconden als derde.

Tim Wellens (Lotto Soudal) werd in de tijdrit eerste Belg op de dertigste plaats, net voor zijn ploeg- en landgenoot Brent Van Moer.

De etappe van woensdag in de Vuelta lijkt geknipt te zijn voor een vluchtersgroepje. Tussen startplaats Lugo en de aankomst in Ourense wacht de renners een glooiend parcours van 204 kilometer. Onderweg liggen drie hellingen van derde categorie. Na de laatste klim is het nog 22 kilometer tot de aankomst.

