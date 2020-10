Sam Bennett heeft de vierde etappe in de Vuelta gewonnen. In de sprint remonteerde hij Jasper Philipsen op de meet.

Jasper Philipsen ging in de massaspurt van ver aan en leek op weg naar de overwinning. In de slotmeters kwam Sam Bennett er alsnog over. Het is voor de Ier zijn derde ritzege in de Vuelta, na twee overwinningen vorig jaar. Bennett won vorige maand ook twee etappes en de groene trui in de Tour.

Zaterdag wacht de renners in de Vuelta een rit van 184,4 kilometer tussen Huesca en Sabiñanigo. In het slot moeten twee cols van tweede categorie en één helling van derde categorie overwonnen worden.

