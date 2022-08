Sam Bennett heeft de tweede rit van de 77e editie van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

De 31-jarige Ier haalde het na 175,1 kilometer in Nederland tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht in de massaspurt voor de Deen Mads Pedersen en Tim Merlier. De Nederlander Robert Gesink (Jumbo-Visma) moet zijn leiderstrui afstaan aan zijn land- en ploeggenoot Mike Teunissen.

Jumbo-Visma was vrijdag in de eerste rit van de 77e editie, een ploegentijdrit van 23,3 kilometer in en rond Utrecht, meteen bij de afspraak en snelde naar de zege. Veteraan Robert Gesink (36) mocht van zijn teammaats als eerste over de finish rijden en kon dus, in eigen land, de eerste leiderstrui aantrekken.

Een kopgroep tekende zaterdag voor de vlucht van de dag maar het peloton liet niet echt begaan en reed een zestigtal kilometer voor de meet de kloof toe. De Nederlander Julius van den Berg greep ondertussen de eerste bergpunten, na de 'beklimming' van de Amerongse Berg (vierde categorie), en verzekerde zich zo van de eerste bergtrui.

Pech nadien voor Steff Cras, de renner van Lotto Soudal kwam niet ongeschonden uit een crash en moest de Vuelta al verlaten.

De rit draaide zoals verwacht uit op een massaspurt. De zenuwachtigheid in het peloton nam met de finish in zicht toe, en de renners legden er, met een gemiddelde van vijftig kilometer per uur in de laatste twintig kilometer, stevig de pees op. In de spurt Was Bennett uiteindelijk de snelste. Teunissen eindigde als vierde en grijpt de macht in het algemene klassement.

Net zoals de Giro en de Tour de France startte de Vuelta niet in eigen gouw, maar in het buitenland. De Spaanse rittenkoers koos voor Utrecht, waar nog eens een ouderwetse ploegentijdrit het startschot was van drie weken koers op het hoogste niveau.

Morgen/zondag volgt de laatste rit op Nederlandse bodem, op papier een nieuwe kans voor sprinters. Het peloton moet dan 193,2 biljartvlakke kilometers overbruggen in en rond Breda. Het parcours flirt enkele malen met de Belgische grens. Maandag volgt al meteen een eerste rustdag om de verplaatsing naar Spanje te maken. Dinsdag begint een pittig tweeluik in het Baskenland.

