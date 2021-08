De Fransman Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick Step) heeft de dertiende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven.

De Noor Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) blijft leider.

Sénéchal had in de laatste meters nog net voldoende kracht in de benen om de Italiaan Matteo Trentin af te houden. Zijn landgenoot Alberto Dainese eindigde als derde. Stan Dewulf werd vijfde, net voor Piet Allegaert.

Met 203,7 kilometer en temperaturen van 35 graden kreeg het peloton geen gemakkelijke etappe voorgeschoteld. Amper hellingen, dat wel en op papier een etappe voor sprinters, dus in tegenstelling tot de voorbije dagen kregen we geen felle strijd om mee te schuiven in de vroege vlucht.

Luis Angel Mate, Alvaro Cuadros en Diego Rubio toonden zich de enthousiastelingen van de dag, meer dan 3:30 kregen ze nooit van het peloton.

De wedstrijd kabbelde voort, zonder incidenten of valpartijen. Op het einde was er even wat opschudding door mogelijk waaieralarm, maar het stormpje ging snel liggen en de vluchters werden op 28 km van het einde gegrepen.

Fabio Jakobsen haakt af

Iedereen bereidde zich voor op een massasprint, al was het tempo van Deceuninck-Quick Step op het einde zo hoog dat het peloton in stukken brak en zelfs Fabio Jakobsen zijn ploegmaten niet meer kon volgen. Op 1,4 km van het einde haakte hij af, leeg of een lekke band? Dat was niet duidelijk, maar de blauwe formatie moest van tactiek veranderen.

Geen probleem, Sénéchal sprintte zonder pardon naar de zege, voor Trentin. Het derde succes al voor het team van Patrick Lefevere in deze Vuelta.

Zaterdag staat weer een bergrit op de agenda. Dan voert de veertiende rit het peloton over 165,7 kilometer van Don Benito tot Pico Villuercas.

