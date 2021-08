De 28-jarige Deen Magnus Cort (EF Education) heeft donderdag de zesde etappe in de 76e Vuelta a Espana gewonnen. De vroege vluchter bleef na 158,3 kilometer van Requena naar Alto de Cullera net uit de greep van de Sloveen Primoz Roglic, die de rode leiderstrui heroverde. De Italiaan Andrea Bagiolo finishte op twee seconden als derde. Maxim Van Gils was met een 31e plaats op 50 seconden beste Belg.

In de stand heeft Roglic (Jumbo-Visma) 25 seconden voor op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is op 36 seconden derde.

De zesde etappe kende een bijzondere finale: een helling van 1,9 kilometer aan aan 9,4 procent. Heel wat renners geloofden in een kans op slagen voor de vroege vlucht. Dus werd er stevig gebikkeld in de beginfase en duurde het meer dan een uur vooraleer de vroege vlucht werd gevormd. Ryan Gibbons,, Jetse Bol, Bert Jan Lindeman, Joan Bou en Magnus Cort werkten goed samen en sloegen een kloofje.

In het peloton was Jumbo-Visma niet zinnens om op de vluchters te jagen, ook de sprintersploegen lieten begaan. Dus steeg de bonus van de vluchters plots snel. Tot Team BikeEchange het welletjes achtte. Met Michael Matthews in de rangen namen zij hun verantwoordelijkheid. Maximaal bedroeg de voorsprong van de vluchters zeven minuten, in het slot zakte die voorgift snel, zeker omdat na een kalm uurtje de nervositeit op 55 kilometer van opnieuw steeg wegens, voor de derde dag op rij, waaieralarm.

Enkele renners sloegen daardoor tegen de grond, het peloton zat kilometerslang op een lint. Toen de wind de goede kant op blies, op 34 kilometer van de finish, roerde Ineos Grenadiers zich vooraan, net zoals de voltallige ploeg van Movistar, maar ook Jumbo-Visma was mee. De enige klassementsrenner die de slag had gemist was leider Kenny Elissonde.

Het peloton in stukken dus, maar omdat de grote namen allemaal mee waren, keerde de rust terug. Ook de rode trui kon terugkeren, al bleven wel enkele renners achter en die groep zou nog groter worden na een tweede waaieralarm. Deceuninck - Quick-Step zette door, deze keer liet Hugh Carthy zich verrassen. De voorsprong van de vluchters was inmiddels gezakt naar 1 minuut, met nog 6 kilometer voor de boeg.

Ineos Grenadiers zette een treintje op met de slotklim in zicht en joeg het tempo de hoogte in, ook Movistar vatte post vooraan. Op 1,5 kilometer zagen de laatste koplopers, Lindemann en Cort, de favorieten naderen. De Nederlander brak, Cort ging nog eens op de trappers staan.

Michael Matthews lanceerde van ver, maar zou stilvallen. Cort hield nipt stand, voor Roglic die zijn jump op zo'n 300 meter aanvatte. Net te laat voor de dagzege, wel goed de leiderstrui. Egan Bernal finishte op 8 seconden van de Sloveen, Adam Yates verloor 25 seconden, Richard Carapaz 27. In de stand heeft Bernal nu 41 seconden goed te maken. Yates geeft al 1:22 prijs, Carapaz 2:18.

Grote verliezer van de dag is Hugh Carthy, die 59e werd op 2:50. Hij valt terug naar een 33e plaats in het klassement, op 4:28. Vorig jaar behaalde de Brit nog de derde plek op het eindpodium.

Vrijdag krijgen de renners de eerste bergrit voor de kiezen. Tussen Gandia en Balconde Alicante beklimmen ze twee cols van derde, twee van tweede en één van eerste categorie, voordat ze aan de slotklim (8,4 km aan 6,2 %), ook eerste categorie, beginnen. De zevende etappe is 152 kilometer lang.

In de stand heeft Roglic (Jumbo-Visma) 25 seconden voor op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is op 36 seconden derde. De zesde etappe kende een bijzondere finale: een helling van 1,9 kilometer aan aan 9,4 procent. Heel wat renners geloofden in een kans op slagen voor de vroege vlucht. Dus werd er stevig gebikkeld in de beginfase en duurde het meer dan een uur vooraleer de vroege vlucht werd gevormd. Ryan Gibbons,, Jetse Bol, Bert Jan Lindeman, Joan Bou en Magnus Cort werkten goed samen en sloegen een kloofje. In het peloton was Jumbo-Visma niet zinnens om op de vluchters te jagen, ook de sprintersploegen lieten begaan. Dus steeg de bonus van de vluchters plots snel. Tot Team BikeEchange het welletjes achtte. Met Michael Matthews in de rangen namen zij hun verantwoordelijkheid. Maximaal bedroeg de voorsprong van de vluchters zeven minuten, in het slot zakte die voorgift snel, zeker omdat na een kalm uurtje de nervositeit op 55 kilometer van opnieuw steeg wegens, voor de derde dag op rij, waaieralarm. Enkele renners sloegen daardoor tegen de grond, het peloton zat kilometerslang op een lint. Toen de wind de goede kant op blies, op 34 kilometer van de finish, roerde Ineos Grenadiers zich vooraan, net zoals de voltallige ploeg van Movistar, maar ook Jumbo-Visma was mee. De enige klassementsrenner die de slag had gemist was leider Kenny Elissonde.Het peloton in stukken dus, maar omdat de grote namen allemaal mee waren, keerde de rust terug. Ook de rode trui kon terugkeren, al bleven wel enkele renners achter en die groep zou nog groter worden na een tweede waaieralarm. Deceuninck - Quick-Step zette door, deze keer liet Hugh Carthy zich verrassen. De voorsprong van de vluchters was inmiddels gezakt naar 1 minuut, met nog 6 kilometer voor de boeg. Ineos Grenadiers zette een treintje op met de slotklim in zicht en joeg het tempo de hoogte in, ook Movistar vatte post vooraan. Op 1,5 kilometer zagen de laatste koplopers, Lindemann en Cort, de favorieten naderen. De Nederlander brak, Cort ging nog eens op de trappers staan. Michael Matthews lanceerde van ver, maar zou stilvallen. Cort hield nipt stand, voor Roglic die zijn jump op zo'n 300 meter aanvatte. Net te laat voor de dagzege, wel goed de leiderstrui. Egan Bernal finishte op 8 seconden van de Sloveen, Adam Yates verloor 25 seconden, Richard Carapaz 27. In de stand heeft Bernal nu 41 seconden goed te maken. Yates geeft al 1:22 prijs, Carapaz 2:18. Grote verliezer van de dag is Hugh Carthy, die 59e werd op 2:50. Hij valt terug naar een 33e plaats in het klassement, op 4:28. Vorig jaar behaalde de Brit nog de derde plek op het eindpodium. Vrijdag krijgen de renners de eerste bergrit voor de kiezen. Tussen Gandia en Balconde Alicante beklimmen ze twee cols van derde, twee van tweede en één van eerste categorie, voordat ze aan de slotklim (8,4 km aan 6,2 %), ook eerste categorie, beginnen. De zevende etappe is 152 kilometer lang.