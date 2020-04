De Ronde van Spanje zal dit seizoen niet starten in Utrecht. Dat berichtte de organisatie van de Vuelta woensdag op haar website.

Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode, zo liet de organisatie weten. De Vuelta zal dit jaar op een nog onbekende datum in het najaar doorgaan omwille van de wereldwijde coronacrisis, die de wielerkalender helemaal overhoop haalde. Mogelijk krijgt Utrecht wel een nieuwe kans de Vuelta te openen, in 2022.

'Het is duidelijk dat we heel teleurgesteld zijn', reageerde Martijn van Hulsteijn, de directeur van de 'Vuelta Holanda', de organisatie achter de start van de Vuelta in Nederland. 'We waren klaar om in augustus een fantastisch weekend te organiseren, maar door de wijziging in de UCI-kalender op 15 april veranderden de zaken. We hebben met alle partners een mogelijke nieuwe datum besproken, maar dat bleek te moeilijk. Drie etappes, op drie dagen, door 34 gemeentes, met telkens verschillende start- en aankomstplaatsen, dat was een brug te ver. Er waren in het najaar bijvoorbeeld veel wegenwerken voorzien in verschillende gemeentes. De impact zou te groot zijn. En dan laat ik nog de onzekerheid in deze coronatijden uit de discussie.'

De Vuelta zou oorspronkelijk op 14 augustus van start gaan in het Nederlandse Utrecht. Het zou de tweede keer geweest zijn dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen.

'Hopelijk Nederlandse start in 2022'

De organisatie van de Vuelta liet echter ook nog weten dat het in de toekomst nog graag eens zou starten in Nederland, liefst in 2022. 'Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan', zegt Guillén. 'We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken.'

Het verplaatsen van de drie etappes van augustus naar het najaar blijkt technisch onhaalbaar vanwege de beschikbaarheid van accommodaties en het parcours in die periode, zo liet de organisatie weten. De Vuelta zal dit jaar op een nog onbekende datum in het najaar doorgaan omwille van de wereldwijde coronacrisis, die de wielerkalender helemaal overhoop haalde. Mogelijk krijgt Utrecht wel een nieuwe kans de Vuelta te openen, in 2022.'Het is duidelijk dat we heel teleurgesteld zijn', reageerde Martijn van Hulsteijn, de directeur van de 'Vuelta Holanda', de organisatie achter de start van de Vuelta in Nederland. 'We waren klaar om in augustus een fantastisch weekend te organiseren, maar door de wijziging in de UCI-kalender op 15 april veranderden de zaken. We hebben met alle partners een mogelijke nieuwe datum besproken, maar dat bleek te moeilijk. Drie etappes, op drie dagen, door 34 gemeentes, met telkens verschillende start- en aankomstplaatsen, dat was een brug te ver. Er waren in het najaar bijvoorbeeld veel wegenwerken voorzien in verschillende gemeentes. De impact zou te groot zijn. En dan laat ik nog de onzekerheid in deze coronatijden uit de discussie.' De Vuelta zou oorspronkelijk op 14 augustus van start gaan in het Nederlandse Utrecht. Het zou de tweede keer geweest zijn dat de Vuelta in Nederland van start gaat, eerder gebeurde dat in 2009 in Assen. De organisatie van de Vuelta liet echter ook nog weten dat het in de toekomst nog graag eens zou starten in Nederland, liefst in 2022. 'Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan', zegt Guillén. 'We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken.'