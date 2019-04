Julian Alaphilippe van Deceuninck-Quick Step heeft de Waalse Pijl gewonnen. De Fransman haalde het na 195 kilometer tussen startplaats Ans en de aankomst op de Muur van Hoei voor de Deen Jakob Fuglsang (Astana) en de Italiaan Diego Ulissi (UAE Emirates).

Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) werd als eerste Belg vierde. Jelle Vanendert (Lotto Soudal) reed naar een negende stek.

Alaphilippe volgt zichzelf op als winnaar in de Waalse Pijl. De Fransman won vorig jaar - na twee tweede plaatsen (in 2015 en 2016) - voor de eerste keer in Hoei.

De kopman van Deceuninck-Quick Step is de derde Fransman - na Bernard Hinault (1979 en 1983) en Laurent Jalabert (1995 en 1997) - die de Waalse Pijl meer dan één keer wint.

Het is zijn negende zege van het seizoen, na eerder onder meer Milaan-Sanremo en de Strade Bianche te hebben op zak gestoken.

Verloop

Vroeg in de wedstrijd reden vijf renners weg voor de vlucht van de dag. Onze landgenoot Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) kreeg het gezelschap van de Nederlander Bouwman (Jumbo-Visma), de Luxemburger Wirtgen (Wallonie-Bruxelles) en de Amerikanen Rosskopf (CCC) en Carpenter (Rally). Hun voorsprong bedroeg maximum een kleine zes minuten, maar Rosskopf werd op 28 km als laatste van het groepje gegrepen door de voorwacht van het peloton.

Daar was intussen een mooi gezelschap met onder meer landgenoten Wellens, Lambrecht (beiden Lotto Soudal) en Teuns (Bahrain-Merida) weggereden. Maar ook zij bleven niet lang vooruit. De laatste ontsnappingspoging was voor Marczynski (Lotto Soudal) en Mohoric (Bahrain-Merida).

De beslissing zou echter opnieuw op de befaamde Muur van Hoei vallen. Daar pareerde Alaphilippe een aanval van Fuglsang. De Fransman ging in de laatste rechte lijn de Deen voorbij en hield stand.