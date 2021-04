UAE Team Emirates geeft in laatste instantie forfait voor de Waalse Pijl. In het team testten twee leden dinsdag positief op het coronavirus. Het gaat om de Italiaan Diego Ulissi en iemand uit de technische staf.

UAE Team Emirates had met de Zwitser Marc Hirschi de titelverdediger in de rangen. Ook de Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar was een favoriet.

De ploeg legt uit dat Ulissi en het staflid, die allebei gevaccineerd zijn, in de dagen voor de afreis naar België twee negatieve testen afleverden. Bij aankomst in België testten ze evenwel positief.

'Sinds de originele 'positieve' test hebben beide leden elk apart drie testen ondergaan: twee antigenen en een moleculaire. Alle resultaten van deze testen leverden een negatief resultaat op en geen van beide vertoont symptomen', legt de ploeg uit. 'Hoewel het team gefrustreerd is door het besluit, aanvaarden wij de beslissing van de Belgische overheid helemaal. De ploeg trekt zich terug uit de race en zal verder worden getest met het oog op deelname aan Luik-Bastenaken-Luik van zondag.'

